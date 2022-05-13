«Ростелеком» предложил себя в качестве единственного поставщика серверного оборудования в РФ

Компания «Ростелеком» предложила сделать свою аффилированную структуру единственным поставщиком серверов и СХД на российском рынке. «Единым окном» для закупок, согласно задумке, будут пользоваться не только государственные заказчики, но и частные компании. Идея обсуждается, несмотря на критику других российских IT-интеграторов и несогласие Минцифры.

Сразу несколько источников «Коммерсанта» сообщили, что в начале апреля «Ростелеком» выступил с инициативой сделать одну из своих структур единственным в России поставщиком вычислительной техники по госзакупкам. Идея не нова — ещё в марте РБК писал, что в правительстве задумывались о создании единственного поставщика компьютерной и телекоммуникационной техники.

Участники рынка, в том числе компании «Ланит» и «Крок» раскритиковали желание «Ростелекома» получить монополию на импорт серверов, СХД и предоставление облачных услуг. Тем не менее, идея все ещё обсуждается, а продвигает её, как пишет «Коммерсантъ», один из заместителей главы Минцифры, причём в «Ростелекоме» хотят продавать оборудование не только государственным заказчикам, но и вообще всем участникам рынка, включая частные компании.

В самом же Минцифры заявили, что им неизвестно о планах «Ростелекома», но идею о создании монополиста не поддерживают. Три года назад компания была единственным поставщиком услуг для «гособлака», но и здесь один из контрактов впоследствии получила SberCloud, а вслед за этим стал обсуждаться вопрос о привлечении других ЦОД к участию в программе.

Потребность в изменении модели поставок вычислительной техники возникла после того, как об уходе с российского рынка начали заявлять крупнейшие мировые игроки, включая Cisco, Dell, HP и других. Это вызвало значительные проблемы, в частности, VK в конце апреля обратилось к правительству с просьбой о содействии в приобретении десятков тысяч серверов. После введения санкций в Минцифры и Минпромторге говорили, что дефицита техники нет, однако впоследствии начали искать способы преодолеть проблему. В частности, Минцифры предлагало упростить процедуру госзакупок, сократив сроки, потому что при существующих нормах заказчики могут оказаться на опустевшем рынке оборудования.

Однако участники рынка считают, что появление монополиста задачи не решит, и видят в инициативе «Ростелекома» ряд недостатков. Единый поставщик не сможет предложить клиентам гибкой схемы платежей и поставок. Но главное — зарубежным регуляторам будет намного проще ввести санкции против одной компании, заблокировав её деятельность. А поскольку такую технику легко отследить, то и «серый» импорт тоже не поможет.