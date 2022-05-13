Крупнейший в мире стейблкоин Tether снова торгуется по номиналу

Tether, крупнейшая в мире стабильная криптовалюта, восстановила свой номинальный курс в $1 после внезапной просадки до $0,95 и снижения оборота на $3 млрд всего за один день.

Сегодня стейблкоин торгуется по номиналу в $1, демонстрируя инвесторам, что их опасения по поводу цепной реакции на рынке криптовалют беспочвенны — жертвой стала только необеспеченная деньгами TerraUSD, стоимость которой поддерживалась алгоритмом выпуска криптовалюты Luna, которая за неделю подешевела с $85 до $0,005. Tether, в свою очередь, обеспечена денежными средствами и краткосрочными облигациями на сумму, эквивалентную выпущенным токенам.

Стейблкоины рассматриваются криптоинвесторами как аналог защищенных от волатильности банковских активов — значительная часть торговли биткоинами производится в Tether. Сейчас оборот криптовалюты составляет $79,5 млрд, а сутки назад этот показатель составлял $82,9 млрд. Таким образом, обслуживающая проект компания всего за день погасила активов на сумму более $3 млрд. Технический директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) сообщил, что все запросы были обработаны максимально быстро через банковские каналы компании. Суммы в заявках варьировались от $100 тыс. до $600 млн.

Инвесторы долго сомневались в способности Tether обеспечить токены денежными средствами, и при участии генпрокурора штата Нью-Йорк было установлено, что в резерве компании содержались коммерческие ценные бумаги — краткосрочный необеспеченный долг. Компания пообещала снизить их долю, и на текущий момент 52 % средств находятся в краткосрочных казначейских векселях США — к следующему финансовому отчёту по резервам их число вырастет.