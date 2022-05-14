Илон Маск не сможет отделаться выплатой неустойки в $1 млрд в случае отказа от покупки Twitter

Вчерашнее заявление Илона Маска (Elon Musk) о приостановке подготовки к приобретению Twitter серьёзно встревожило инвесторов, и теперь капитализация компании на $9 млрд ниже той величины, которую он первоначально называл. Эксперты утверждают, что в случае отказа от сделки Маск не сможет ограничиться выплатой неустойки в размере $1 млрд, к этой сумме обязательно добавится ущерб, который определит суд по запросу пострадавшей стороны.

Согласно разъяснениям юристов, которые приводятся ресурсом CNBC, оговорённая ранее неустойка в $1 млрд подлежит выплате инициирующей разрыв сделки стороной только в случае возникновения внешних факторов, препятствующих её оформлению на первоначально обозначенных условиях. Например, такой причиной могли бы стать претензии регулирующих органов или проблемы с финансированием сделки. Одна из сторон могла бы отказаться от её оформления, если бы обнаружился существенный подлог данных, предоставленных второй стороной на стадии переговоров.

Существенное снижение стоимости активов Twitter, как поясняют специалисты, не является тем основанием, которое позволит Маску отказаться от намерений покупки компании и отделаться выплатой только $1 млрд. Тем не менее, многие аналитики сходятся во мнении, что возникшую паузу он может использовать, чтобы договориться о снижении цены. Даже если он сам не особо обеспокоен ценой активов Twitter, давление на него могут оказать партнёры по сделке.

Собственно говоря, сам Илон Маск заявил, что по-прежнему готов купить Twitter. По этой причине разрыв сделки по его инициативе возможен только в случае существенного изменения условий. Например, если потенциальный ущерб от падения курса акций Tesla, которыми он в той или иной степени всё равно обеспечивает финансирование покупки Twitter, окажется выше возможных издержек при разрыве сделки, то Маск может отказаться от первоначальных намерений. Правда, это нанесёт существенный урон репутации миллиардера, и все попытки купить любые другие компании в будущем станут рассматриваться контрагентами с недоверием.

К слову, генеральный директор Twitter Параг Агравал (Parag Agrawal) в пятницу заявил, что он по-прежнему надеется на завершение сделки с Илоном Маском, но готовится к любым сценариям и предпринимает все усилия на благо компании. Его работа, как он признался, заключается в построении более сильной Twitter на ежедневной основе.