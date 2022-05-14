3DNews Новости Software Социальные сети Илон Маск не сможет отделаться выплатой ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Илон Маск не сможет отделаться выплатой неустойки в $1 млрд в случае отказа от покупки Twitter

Вчерашнее заявление Илона Маска (Elon Musk) о приостановке подготовки к приобретению Twitter серьёзно встревожило инвесторов, и теперь капитализация компании на $9 млрд ниже той величины, которую он первоначально называл. Эксперты утверждают, что в случае отказа от сделки Маск не сможет ограничиться выплатой неустойки в размере $1 млрд, к этой сумме обязательно добавится ущерб, который определит суд по запросу пострадавшей стороны.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Согласно разъяснениям юристов, которые приводятся ресурсом CNBC, оговорённая ранее неустойка в $1 млрд подлежит выплате инициирующей разрыв сделки стороной только в случае возникновения внешних факторов, препятствующих её оформлению на первоначально обозначенных условиях. Например, такой причиной могли бы стать претензии регулирующих органов или проблемы с финансированием сделки. Одна из сторон могла бы отказаться от её оформления, если бы обнаружился существенный подлог данных, предоставленных второй стороной на стадии переговоров.

Существенное снижение стоимости активов Twitter, как поясняют специалисты, не является тем основанием, которое позволит Маску отказаться от намерений покупки компании и отделаться выплатой только $1 млрд. Тем не менее, многие аналитики сходятся во мнении, что возникшую паузу он может использовать, чтобы договориться о снижении цены. Даже если он сам не особо обеспокоен ценой активов Twitter, давление на него могут оказать партнёры по сделке.

Собственно говоря, сам Илон Маск заявил, что по-прежнему готов купить Twitter. По этой причине разрыв сделки по его инициативе возможен только в случае существенного изменения условий. Например, если потенциальный ущерб от падения курса акций Tesla, которыми он в той или иной степени всё равно обеспечивает финансирование покупки Twitter, окажется выше возможных издержек при разрыве сделки, то Маск может отказаться от первоначальных намерений. Правда, это нанесёт существенный урон репутации миллиардера, и все попытки купить любые другие компании в будущем станут рассматриваться контрагентами с недоверием.

К слову, генеральный директор Twitter Параг Агравал (Parag Agrawal) в пятницу заявил, что он по-прежнему надеется на завершение сделки с Илоном Маском, но готовится к любым сценариям и предпринимает все усилия на благо компании. Его работа, как он признался, заключается в построении более сильной Twitter на ежедневной основе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Стоимость акций компании рухнула на 20 %
Илон Маск пытается найти возможность не закладывать акции Tesla при покупке Twitter
Twitter прекратила приём на работу новых сотрудников и неожиданно уволила двух топ-менеджеров
На M**a подали в суд из-за схожести логотипов, что затруднит ей защиту товарного знака
Несовершеннолетним в Китае запретили донатить стримерам и смотреть эфиры допоздна
Система Face Pay может появиться во всех кассах московского метро
Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: илон маск, twitter, сделка
илон маск, twitter, сделка
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 68
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 31
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 6
Trek to Yomi — затупившийся клинок. Рецензия 1

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На основе водорослей создан генератор размером с батарейку AA — он целый год питал электронику на чипе Arm
Google Chrome для Android перестал обновляться у пользователей из России
Большое обновление: состоялся релиз российской ОС «Альт Рабочая станция К» 10
Google оптимизировала Android Auto для использования с любыми автомобильными экранами
Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Стоимость акций компании рухнула на 20 %
Илон Маск не сможет отделаться выплатой неустойки в $1 млрд в случае отказа от покупки Twitter 4 ч.
Новая статья: Trek to Yomi — затупившийся клинок. Рецензия 9 ч.
Bohemia Interactive раскроет будущее серии военных шутеров Arma в следующий вторник 11 ч.
Сборник мини-игр Rabbids: Party of Legends выйдет за пределами Китая в последний день июня 12 ч.
Разработчики Nickelodeon All-Star Brawl представили трёх платных персонажей — первый из них уже доступен 12 ч.
Рынок криптовалют сократился более чем на $1 трлн за полгода 13 ч.
В топ-10 App Store в России попало мошенническое приложение, имитирующее сервис Сбербанка 13 ч.
Закрытое альфа-тестирование файтинга MultiVersus пройдёт до конца месяца 13 ч.
Второй платный набор бойцов для The King of Fighters XV поступит в продажу на следующей неделе 14 ч.
Видео: знакомство с «Королевством Фаргуса» в новом геймплейном трейлере Fire Emblem Warriors: Three Hopes 14 ч.
Apple уже тестирует версии iPhone с портом USB-C вместо Lightning 4 ч.
AMD поможет Meta развернуть открытую 5G-инфраструктуру на базе решений Xilinx 11 ч.
Salience Labs получила $11,5 млн на разработку гибридного фотонного ИИ-сопроцессора с частотой 10+ ГГц 12 ч.
AUO показала дисплеи для игровых мониторов и ноутбуков с частотой обновления 480 Гц 16 ч.
Samsung повысит цены на услуги по производству чипов на 15-20 % 16 ч.
EPAM потеряла более $75 млн в связи с уходом из России 17 ч.
Богатейшие криптовалютные миллиардеры потеряли почти $50 миллиардов за 2 месяца 17 ч.
Затраты на цифровую трансформацию в 2022 году достигнут $1,8 трлн в мировом масштабе 17 ч.
На Kickstarter появился смартфон в стиле BlackBerry с физической QWERTY-клавиатурой и Android 18 ч.
Марк Цукерберг продемонстрировал работу VR-гарнитуры Project Cambria 19 ч.