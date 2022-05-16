Infineon считает важной географическую диверсификацию производства чипов

Немецкая компания Infineon Technologies считается ведущим поставщиком полупроводниковых компонентов для нужд автопрома и крупнейшим производителем силовой электроники, поэтому может объективно судить о происходящих на рынке процессах. По мнению руководства компании, тенденция к географической диверсификации производства проявила себя в отрасли в нужное время.

Своими соображениями на этот счёт поделился в интервью ресурсу Nikkei Asian Review директор Infineon Technologies по маркетингу и член совета директоров Гельмут Гассель (Helmut Gassel). По его словам, полупроводниковая отрасль достигла в своём развитии таких масштабов, что концентрация на одном континенте для производителя не так важна до достижения эффекта экономии. С точки зрения обеспечения непрерывности производства гораздо важнее размещать предприятия на разных территориях. «Вам не захочется располагать всё в одном месте, поскольку единственный инцидент может привести к существенным перебоям в поставках», — резюмировал Гассель.

Как считает представитель Infineon, власти стран, пытающихся стимулировать развитие локального производства чипов, правы — сейчас для этого самое подходящее время. В 2021 году выручка полупроводниковой отрасли увеличилась на 26,2 % до $556 млрд, а к 2030 году оборот может вырасти до $1 трлн. Сегменты рынка, в которых специализируется Infineon, растут за счёт структурных изменений спроса — например, благодаря переходу на электромобили и развитию систем активной помощи водителю. При этом Гассель признаёт, что в этом году спрос на компоненты для потребительской электроники и ПК снизился, преимущественно за счёт геополитических и макроэкономических факторов. У потребителей пропала уверенность в завтрашнем дне, как пояснил главный маркетолог Infineon.

В первом квартале этого года компания располагала заказами на общую сумму 37 млрд евро, более половины из них имели отношение к автомобильной отрасли, а около 75 % заказов компании придётся удовлетворять в течение следующих 12 месяцев. Способность компании удовлетворить спрос во много ограничена возможностями контрактных производителей чипов, из-за этого дефицит по некоторым позициям сохранится и в 2023 году.

Часть своей продукции Infineon выпускает самостоятельно, особенно в сегменте силовой электроники. Компания располагает предприятиями на территории Европы, США и Азии. В прошлом году начало работу новое предприятие в Австрии. В настоящее время расширяются предприятия в Малайзии и Индонезии. Все свои европейские предприятия Infineon уже перевела на использование энергии из возобновляемых источников, в текущем году такая миграция будет завершена для предприятий в США, а вот в Азии с этим возникают определённые трудности. В любом случае, к 2025 году Infineon намеревается снизить свой углеродный след на 70 %, а к 2030 году добиться полной углеродной нейтральности.