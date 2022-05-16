Astra Space начнёт проводить космические пуски с территории Великобритании в 2023 году

Космическая программа Великобритании набирает обороты, привлекая в страну работающие в этой сфере частные компании. На этот раз о намерении проводить пуски с территории государства объявил американский аэрокосмический стартап Astra Space, который в марте этого года успешно реализовал первую коммерческую миссию по выводу спутников на орбиту. Соответствующее соглашение Astra Space подписала с космодромом SaxaVord, расположенном на Шетландских островах.

Astra Space, которая занимается доставкой на орбиту миниатюрных спутников, уже проводила пуски с площадки на острове Кадьяк на Аляске, а также с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В компании отметили, что открытие офиса в Шотландии позволит Astra Space расширить спектр предлагаемых услуг. Первый пуск с площадки космодрома SaxaVord стартап планирует провести в 2023 году. Несмотря на то, что эта площадка начала строиться сравнительно недавно, другие компании, такие как Lockheed Martin, тоже проявляют к ней интерес.

«Дополнительные возможности, гибкость и пусковые мощности, которые даёт это партнёрство, позволят нам удовлетворить потребности клиентов Astra и напрямую соответствовать экономическим инвестициям и экологическим целям SaxaVord Spaceport», — заявил вице-президент Astra Space Мэтт Гансер (Matt Ganser).

Отметим, что в настоящее время на северном побережье Шотландии строится ещё один космодром под названием Space Hub Sutherland, первый пуск с которого должен состояться в 2023 году. Площадки SaxaVord и Space Hub Sutherland будут предоставлять клиентам инфраструктуру для проведения вертикальных пусков ракет-носителей. Кроме того, космодром в Корнуолле на юго-западном побережье Англии позволит осуществлять горизонтальные пуски ракет с самолёта. Первый такой пуск этим летом планирует провести компания Virgin Orbit.