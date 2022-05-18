Mastercard тестирует идентификацию пользователей по лицу и отпечаткам пальцев

Mastercard запустила пилотную программу, в рамках которой розничные продавцы смогут принимать оплату при помощи биометрических технологий — сканирования лица или отпечатков пальцев. Оплата биометрией будет использоваться взамен традиционных банковских карт.

Пилотный проект запущен в пяти торговых точках продуктовой сети St Marche в бразильском Сан-Паулу. В конце этого года Mastercard планирует расширить программу, установив подобное оборудование в торговых точках в других странах мира. Собственные исследования компании показали, что потребители приветствуют биометрические решения. В Juniper Research ранее представили прогноз, что к 2025 году системы лицевой идентификации при оплате будут использовать 1,4 млрд человек — в 2020 году их было 671 млн.

Чтобы зарегистрироваться в системе, необходимо сделать снимок лица или отсканировать отпечаток пальца — для этого потребуется либо смартфон с установленным приложением сервиса, либо совместимый платёжный терминал. После внесения биометрических данных к профилю привязывается банковская карта. После Бразилии к программе присоединятся США, а также страны Европы, Азии и Ближнего Востока — в конечном итоге компания хочет расширить её неограниченно, а оплата биометрией сможет интегрироваться с программами лояльности торговых сетей.

Инициатива закономерно вызвала у людей вопросы относительно конфиденциальности биометрической системы и способов сбора данных. В Mastercard говорят, что все данные шифруются таким образом, чтобы исключить утечки. При регистрации изображение лица или отпечатка пальца заменяется так называемым «токеном» — набором символов, который привязывается к банковской карте. Компания утверждает, что разработала собственные стандарты для обеспечения защиты пользовательских данных, а партнёрами по проекту выступают Fujitsu, NEC, Payface, Aurus, PaybyFace и PopID.

Mastercard также рассказала о работе над технологиями из области метавселенной — цифровых миров виртуальной и дополненной реальности. На пресс-конференции в Лондоне компания продемонстрировала гарнитуру дополненной реальности, которая предупреждает владельца, если он открывает мошеннический ресурс. Ведётся работа над технологией, которая позволит человеку выбирать и покупать товары в интернет-магазине, используя только движения глаз. Кроме того, Mastercard заинтересовалась созданием виртуальной примерочной и способами привязки биометрии к NFT. Впрочем, все эти проекты пока далеки от реальности — сейчас компания ограничивается лишь оплатой по лицу и отпечаткам пальцев.