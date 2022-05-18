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Ещё трое топ-менеджеров Twitter покинули компанию перед приходом Маска

Компанию Twitter по собственному желанию покинули ещё трое топ-менежеров, двое из которых занимали посты вице-президентов. Как пишет Bloomberg, этот инцидент свидетельствует о неопределённости в компании, которую ожидает поглощение и приватизация Илоном Маском (Elon Musk), готовым потратить $44 млрд.

Источник изображения: Edar / pixabay.com

Источник изображения: Edar / pixabay.com

Как стало известно, Twitter покинут вице-президент по управлению продуктами Илья Браун (Ilya Brown), вице-президент по сервису Катрина Лейн (Katrina Lane), а также глава подразделения по обработке данных Макс Шмайзер (Max Schmeiser). Согласно внутренней документации, все трое самостоятельно приняли решение об отставке. Уход топ-менеджеров подтвердила пресс-секретарь Twitter.

Меньше недели назад гендиректор компании Параг Агравал (Parag Agrawal) объявил о реорганизации и об отставке двух других руководителей, при этом увольнения не планировались: был урезан бюджет и введён мораторий на наём новых сотрудников. Однако господин Агравал сообщил подчиненным, что «руководители при необходимости продолжат вносить изменения в свои организации для повышения эффективности».

Сотрудники Twitter продолжают находиться в подвешенном состоянии, пока ожидается закрытие сделки по поглощению компании Маском. Ситуацию осложняют провокационные твиты и публичные комментарии миллиардера: в последний раз он раскритиковал руководство соцсети и предположил, что компания вводит общественность в заблуждение относительно числа ботов и спам-аккаунтов на платформе. До проверки этой информации сделка была приостановлена. Это вызвало резкое падение акций Twitter — инвесторы уже не уверены, что сделка состоится.

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: twitter, руководство, увольнение
twitter, руководство, увольнение
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