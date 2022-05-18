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SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink и посадила первую ступень ракеты Falcon 9

Аэрокосмическая компания SpaceX продолжает активно наращивать численность спутниковой группировки Starlink, предназначенной для обеспечения широкополосного доступа в интернет. В рамках этой деятельности сегодня ракета-носитель Falcon 9 доставила на орбиту очередную партию спутников. Первая ступень ракеты в очередной раз совершила мягкую посадку.

Источник изображений: SpaceX

Источник изображений: SpaceX

Пуск ракеты Falcon 9 с 53 спутниками Starlink на борту произведён с площадки 39A Космического центра Кеннеди во Флориде в 06:59 по местному времени (13:59 мск). Примерно через 9 минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила посадку на специальную плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Согласно имеющимся данным, эта ступень ракеты уже использовалась для проведения четырёх космических пусков.

«Falcon 9 успешно стартовала, доставив в космос 53 спутника Starlink», — подвела итог нынешней миссии менеджер SpaceX по производству Джесси Андерсон (Jessie Anderson). Она также отметила, что этот пуск стал для SpaceX уже третьим за последние несколько дней. Ранее компания провела миссии по запуску спутников Starlink в космос 13 и 14 мая.

К настоящему моменту спутниковая группировка Starlink насчитывает более 2300 аппаратов и продолжает быстро расширяться. В этом году SpaceX осуществила 21 миссии, из которых 14 связаны с выводом спутников Starlink на орбиту. Предполагается, что в конечном счёте группировка Starlink может разрастись до 30 тыс. аппаратов. Это означает, что в дальнейшем SpaceX продолжит активно доставлять спутники на орбиту.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: starlink, spacex, спутниковый интернет
starlink, spacex, спутниковый интернет
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