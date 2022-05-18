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Релиз Test Drive Unlimited Solar Crown перенесли на 2023 год, а версии для PS4 и Xbox One отменили

Издательство Nacon и студия-разработчик KT Racing объявили об изменениях в сроках выхода и списке целевых платформ своей гоночной аркады в открытом мире Test Drive Unlimited Solar Crown.

Источник изображений: Nacon

Источник изображений: Nacon

Напомним, до недавнего времени релиз Test Drive Unlimited Solar Crown ожидался 22 сентября текущего года на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Как стало известно, премьеру Test Drive Unlimited Solar Crown было решено отложить до 2023 года, а из списка целевых платформ вычеркнуть консоли прошлого поколения — PS4 и Xbox One. На Nintendo Switch выпуск всё ещё планируется.

Новые концепт-арты Test Drive Unlimited Solar Crown
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По словам разработчиков, Test Drive Unlimited Solar Crown нуждается в дополнительной полировке, а PS4 и Xbox One не позволили бы команде выжать из доступных им технологий максимум возможного.

События Test Drive Unlimited Solar Crown развернутся в Гонконге масштаба 1 к 1 (550 км дорог). В центре сюжета — противостояние двух кланов. До релиза игру ждёт несколько этапов закрытой «беты», расписание которых сейчас в работе.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Аркада, Гонки, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: test drive unlimited solar crown, kt racing, nacon, гоночная игра, аркада
test drive unlimited solar crown, kt racing, nacon, гоночная игра, аркада
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