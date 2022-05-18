Релиз Test Drive Unlimited Solar Crown перенесли на 2023 год, а версии для PS4 и Xbox One отменили

Издательство Nacon и студия-разработчик KT Racing объявили об изменениях в сроках выхода и списке целевых платформ своей гоночной аркады в открытом мире Test Drive Unlimited Solar Crown.

Напомним, до недавнего времени релиз Test Drive Unlimited Solar Crown ожидался 22 сентября текущего года на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Как стало известно, премьеру Test Drive Unlimited Solar Crown было решено отложить до 2023 года, а из списка целевых платформ вычеркнуть консоли прошлого поколения — PS4 и Xbox One. На Nintendo Switch выпуск всё ещё планируется.

Новые концепт-арты Test Drive Unlimited Solar Crown

По словам разработчиков, Test Drive Unlimited Solar Crown нуждается в дополнительной полировке, а PS4 и Xbox One не позволили бы команде выжать из доступных им технологий максимум возможного.

События Test Drive Unlimited Solar Crown развернутся в Гонконге масштаба 1 к 1 (550 км дорог). В центре сюжета — противостояние двух кланов. До релиза игру ждёт несколько этапов закрытой «беты», расписание которых сейчас в работе.