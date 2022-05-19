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Минцифры готовится ввести оборотные штрафы в размере 1 % за утечки данных и ещё больше — за сокрытие инцидентов

До конца текущего года российские власти могут ввести оборотные штрафы для бизнеса за утечки персональных данных в размере 1 % от годового оборота. При этом неуведомление об утечке может повлечь гораздо более суровое наказание.

Источник изображения: TBIT/pixabay.com

Источник изображения: TBIT/pixabay.com

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимира Бенгина, выступавшего на форуме по практической безопасности Positive Hack Days, у министерства имеются предложения, которые хочется внедрить «буквально завтра».

«Мы хотим ввести оборотные штрафы <...> в ближайшей перспективе, до конца этого года. <...> Наше мнение, что штраф должен быть очень большой, <...> 1% от годового оборота [компаний]», — заявил представитель министерства.

Он добавил, что Минцифры готовит не менее важное изменение в законодательство — федеральный закон, согласно которому организации будут обязаны уведомлять об утечке персональных данных. Если компания не уведомит об инциденте, «штраф должен быть гораздо больше, чем штраф только за утечку». Бенгин отметил, что утечки очень сложно скрыть. Об этом косвенно свидетельствует недавнее пополнение нелегальной базы, в которой имеются данные из известных в России компаний и сервисов.

В прошлом месяце о намерении ввести чувствительные оборотные штрафы за утечки персональных данных сообщал сам руководитель Минцифры Максут Шадаев.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: безопасность, безопасность данных, россия, штраф
безопасность, безопасность данных, россия, штраф
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