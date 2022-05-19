На платформе TikTok появятся игры — во Вьетнаме уже проводится тестирование

TikTok приступила к тестированию новых функций платформы — вьетнамские пользователи смогут играть в приложении в игры, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Игры позволят платформе увеличить доходы от рекламы и время, которое пользователи проводят в приложении — даже с учётом сегодняшних 1 млрд посетителей в месяц.

Вьетнам является наиболее привлекательным «полигоном» для тестирования новых функций социальных платформ: возраст 70 % населения составляет менее 35 лет, при этом в стране отмечается высокий уровень технической грамотности. Поэтому многие свои новинки здесь испытывает не только TikTok, но также Facebook * и YouTube. А в III квартале сервис коротких видео планирует расширить программу тестирования и на другие страны Южной Азии.

Официального подтверждения планов не последовало, хотя представитель TikTok и сообщил, что компания начала тестировать размещение на платформе мини-игр формата HTML5, что стало возможным благодаря совместной работе с разработчиками и студиями, включая Zynga. Впрочем, утверждают два источника Reuters, TikTok собирается сконцентрироваться на играх разработки ByteDance. На первых порах это будут мини-игры с простыми механизмами и непродолжительным геймплеем, однако планы компании более масштабны. А во Вьетнаме платформе потребуется лицензия — в стране действуют ограничительные нормы, препятствующие распространению азартных игр, а также контенту, содержащему насилие и секс.

По словам другого источника, игры на платформе TikTok с самого начала будут идти с рекламой, выручка с которой будет делиться между платформой и разработчиками. Интерес сервиса к игровой индустрии согласуется с аналогичными программами других непрофильных крупных игроков: ещё в 2016 году на Facebook * появилась платформа Instant Games, а совсем недавно в отрасль пришел стриминговый гигант Netflix. В прошлом году владеющая TikTok компания ByteDance поглотила шанхайскую игровую студию Moonton, а также пекинскую C4games.