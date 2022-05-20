Apple продемонстрировала совету директоров почти готовую гарнитуру виртуальной реальности

На прошлой неделе, как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, специалисты Apple продемонстрировали на собрании совета директоров прототип устройства виртуальной реальности высокой степени готовности. Одновременно ускорена работа над специальной операционной системой Apple rOS, что в совокупности говорит о способности компании представить гарнитуру в ближайшее время.

Если такое устройство, совмещающее возможности работы с виртуальной и дополненной реальностью, выйдет в ближайшие месяцы, то данное событие символизирует появление новой категории продуктов Apple впервые с 2015 года, когда были представлены часы Apple Watch. Компания стремится выйти в новые для себя сегменты, и выручка от реализации устройств до сих пор составляет около 80 % общих денежных поступлений Apple, хотя более половины приносят именно смартфоны.

После неоднократных задержек Apple рассчитывала представить гарнитуру с кодовым обозначением N301 на июньской конференции WWDC, но уложиться в сроки помешали проблемы с перегревом прототипов и отсутствием подходящего программного обеспечения. Теперь компания рассчитывает представить новинку в конце текущего или начале следующего года, а на рынок она выйдет в 2023 году. Гарнитура получит дисплей с высоким разрешением и один из процессоров семейства M1, устанавливаемых на ноутбуки серии Mac. Стоимость гарнитуры превысит $2000, но компания рассчитывает ежедневно продавать по одному экземпляру минимум в пересчёте на каждый из существующих фирменных магазинов.

До конца десятилетия Apple должна будет представить и гарнитуру N421, которая сосредоточится именно на функциях работы с дополненной реальностью. Глава компании Тим Кук (Tim Cook) не раз отмечал, что считает данное направление более перспективным с коммерческой точки зрения, поскольку виртуальная реальность в чистом виде ограничена лишь развлекательным применением.

По оценкам IDC, в прошлом году объёмы продаж гарнитур виртуальной и дополненной реальности выросли на 92 % до 11 млн штук, а доминирующее положение на нём (78 %) занимает продукция запрещённой в РФ компании Meta * Platforms (Facebook * ), предлагаемая под торговой маркой Oculus. Конкурирующей Apple придётся приложить немало усилий, чтобы закрепиться на этом рынке.