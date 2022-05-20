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Google решили засудить за сбор персональных данных при включённом в браузере режиме инкогнито

Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пэкстон (Ken Paxton) подал иск к Alphabet, обвинив принадлежащую холдингу поисковую систему Google в сборе персональных данных пользователей, активировавших в браузере режим инкогнито.

Источник изображения: Photo Mix / pixabay.com

Источник изображения: Photo Mix / pixabay.com

Ещё в январе штаты Техас, Индиана, Вашингтон и столичный округ Колумбия подали иски против Google за так называемые вводящие в заблуждение методы отслеживания местоположения. Суть претензии в том, что настройки устройств под Android слишком запутаны, и потребитель не всегда осознаёт, что делится с Google личной информацией, включая своё местоположение. Теперь же Техас расширил свой январский иск претензией к работе функции инкогнито в браузере.

В исковом заявлении генпрокурор штата Пэкстон отмечает, что функция инкогнито в подразумевает, что Google прекращает записывать историю поиска и геопозицию. Ей часто пользуются «для просмотра сугубо личных сайтов, отражающих, например, историю болезни, политические предпочтения или сексуальную ориентацию. Или, возможно, просто хотят сделать подарок человеку, чтобы его не настиг шквал целевой рекламы». Но, гласит иск, «в реальности Google обманным путём собирает массивы персональных данных, даже когда у пользователя включён приватный режим».

Ответчик предсказуемо не согласен. Накануне представитель Google заявил, что, как и прежде, иск господина Пэкстона «основан на неточных утверждениях и устаревших представлениях о наших настройках. Мы всегда встраивали функции [контроля] конфиденциальности в наши продукты и обеспечивали надёжный контроль данных о местоположении. Мы категорически отвергаем эти обвинения и будем отстаивать свою позицию ради исправления ситуации».

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, Браузеры,
Теги: google, персональные данные, судебные разбирательства
google, персональные данные, судебные разбирательства
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