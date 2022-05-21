3DNews Новости Software Шутер Выяснились подробности о Warhammer 40,00...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Выяснились подробности о Warhammer 40,000: Darktide — псайкеры, глубокий сюжет и поддержка в будущем

Зарубежный журнал EDGE в 372 выпуске опубликовал многочисленные подробности предстоящего кооперативного экшена Warhammer 40,000: Darktide. В частности, стало известно, что игрокам станет доступен класс псайкер. Кроме того, разработчики обещают поддерживать проект и после его выхода.

Источник изображений: Fatshark

Источник изображений: Fatshark

Во вселенной Warhammer 40,000 псайкеры могут проникнуть в параллельную вселенную, называемую варпом, с помощью своего разума и использовать её силу, чтобы, по сути, творить магию. Однако именно оттуда исходит Хаос (разумная злая сила). Поэтому инквизиция выслеживает псайкеров до того, как они причинят слишком много вреда, и вербует сильнейших из них в ряды Империи.

Псайкер Warhammer 40,000: Darktide также может использовать силу варпа для защиты от приближающихся атак дальнего боя. Но у каждого класса есть похожий щит: ветеран защищён броней, фанатик — силой веры, а огрин — толщиной. Все щиты поощряют группироваться — они перезаряжаются быстрее, если вы находитесь рядом с другими игроками.

В то время как классы в играх Warhammer 40,000: Vermintide представляют собой пять различных существующих персонажей, в Warhammer 40,000: Darktide игроки могут персонализировать их, меняя своё снаряжение и лицо. Судя по всему, класс в экшене определяет доступные варианты снаряжения. Например, псайкер может владеть силовым мечом, но не плазменной пушкой.

Среди оружия в игре будут пулемёты, плазмаганы, автопистолет, дробовик и другое. Их можно персонализировать различными насадками, в том числе прицелами. У каждого класса также есть своя особая способность: ветеран может приближаться дальше и обеспечивать дополнительный урон при выстрелах в голову, а фанатик может атаковать врагов, прерывать их атаки и заманивать в ловушку в ближнем бою.

Кроме того, в Warhammer 40,000: Darktide будет глубокий сюжет и огромное количество реплик между персонажами во время различных событий. Режиссёр повествования проекта отметил, что в игре более 75 тысяч строчек диалогов.

Диалог будет отличаться в зависимости от того, разговаривает ли персонаж с кем-то, кто ему не нравится; с кем он стоит рядом, когда говорит это; является ли он новичком или достаточно прокачался. К счастью, реплики также будут иметь время восстановления, поэтому вы не будете слышать часто одни и те же фразы. Это очень важно в игре, предназначенной для повторного прохождения, — каждое новое посещение предложит вам свежий взгляд на мир.

Warhammer 40,000: Darktide выйдет на ПК и Xbox Series X/S 13 сентября.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вампирское выживание V Rising за три дня в раннем доступе привлекло больше полумиллиона игроков
В новом трейлере Fire Emblem Warriors: Three Hopes зрителей познакомили с фракцией «Адрестийская империя»
Assassin's Creed Origins пополнит библиотеку Game Pass в начале июня
Симулятор WRC Generations перенесёт игроков в новую эру ралли
Привет из прошлого: в 2023 году выйдет приквел классического квеста Simon the Sorcerer
Видео: герои механической революции в сюжетном трейлере ролевого экшена Steelrising
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Шутер, Xbox,
Теги: warhammer 40,000: darktide, fatshark, шутер, экшен
warhammer 40,000: darktide, fatshark, шутер, экшен
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 43
Обзор и тест кулера DeepCool AK400: суперкулер надвое 21
Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU): из офиса в студию 15
Жёсткий софт «Старлайнера» 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Китае создали первое в мире ИИ-судно для разведки и исследований в океане — оно несёт в себе воздушные, морские и подводные дроны
Утечка подтвердила, что старшие материнские платы для процессоров Ryzen 7000 получат чипсет из двух чипов
«Росатом» построит под Калининградом гигафабрику за 26 млрд рублей для выпуска аккумуляторов
У ASML появилось уже пять клиентов на литографические сканеры нового поколения High NA EUV
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» готовят к исследованию объектов в Солнечной системе
Выяснились подробности о Warhammer 40,000: Darktide — псайкеры, глубокий сюжет и поддержка в будущем 21 мин.
В Twitter обновился API — возможности сторонних приложений расширятся 2 ч.
Microsoft предупредила о росте количества заражения вирусом XorDDoS в среде Linux 3 ч.
Electronic Arts, вероятно, хочет себя продать или пойти на слияние с другой компанией 6 ч.
Google разрешила Tinder использовать сторонние платёжные системы 7 ч.
Microsoft обновила тестовую Windows Subsystem for Android с Android 12.1 и другими улучшениями 7 ч.
Ижевский суд не признал отключение Apple Pay в России нарушением прав потребителей 7 ч.
Создатель Ethereum выбыл из списка миллиардеров 8 ч.
Путин предложил создать государственную систему информационной безопасности 9 ч.
VK Play: более 80 % россиян предпочитают мобильные игры 9 ч.
Acer обновила рабочие ноутбуки TravelMate процессорами Alder Lake vPro и Ryzen PRO 6000 44 мин.
В Германии запретили продавать машины Ford с подключением к интернету — всё из-за патентного спора 2 ч.
HP готовит к выпуску ноутбук для разработчиков на базе AMD Ryzen и Pop!_OS 3 ч.
Акции технологических компаний переживают самое продолжительное падение за 20 лет — со времён краха доткомов 3 ч.
Запуск новой лёгкой европейской ракеты Vega-C запланировали на июль 3 ч.
Южнокорейская KT Corp. проведёт IPO своего облачного подразделения 3 ч.
Тайвань увеличил срок за промышленный шпионаж до 12 лет для защиты от утечки технологий в Китай 5 ч.
iFixit будет продавать почти все компоненты Steam Deck — это упростит ремонт консоли 5 ч.
Samsung выпустила чехол для наушников Galaxy Buds в стиле покебола из Pokémon 6 ч.
Новые российские спутники связи «Экспресс» приступили к работе 8 ч.