Зарубежный журнал EDGE в 372 выпуске опубликовал многочисленные подробности предстоящего кооперативного экшена Warhammer 40,000: Darktide. В частности, стало известно, что игрокам станет доступен класс псайкер. Кроме того, разработчики обещают поддерживать проект и после его выхода.

Во вселенной Warhammer 40,000 псайкеры могут проникнуть в параллельную вселенную, называемую варпом, с помощью своего разума и использовать её силу, чтобы, по сути, творить магию. Однако именно оттуда исходит Хаос (разумная злая сила). Поэтому инквизиция выслеживает псайкеров до того, как они причинят слишком много вреда, и вербует сильнейших из них в ряды Империи.

Псайкер Warhammer 40,000: Darktide также может использовать силу варпа для защиты от приближающихся атак дальнего боя. Но у каждого класса есть похожий щит: ветеран защищён броней, фанатик — силой веры, а огрин — толщиной. Все щиты поощряют группироваться — они перезаряжаются быстрее, если вы находитесь рядом с другими игроками.

В то время как классы в играх Warhammer 40,000: Vermintide представляют собой пять различных существующих персонажей, в Warhammer 40,000: Darktide игроки могут персонализировать их, меняя своё снаряжение и лицо. Судя по всему, класс в экшене определяет доступные варианты снаряжения. Например, псайкер может владеть силовым мечом, но не плазменной пушкой.

Среди оружия в игре будут пулемёты, плазмаганы, автопистолет, дробовик и другое. Их можно персонализировать различными насадками, в том числе прицелами. У каждого класса также есть своя особая способность: ветеран может приближаться дальше и обеспечивать дополнительный урон при выстрелах в голову, а фанатик может атаковать врагов, прерывать их атаки и заманивать в ловушку в ближнем бою.

Кроме того, в Warhammer 40,000: Darktide будет глубокий сюжет и огромное количество реплик между персонажами во время различных событий. Режиссёр повествования проекта отметил, что в игре более 75 тысяч строчек диалогов.

Диалог будет отличаться в зависимости от того, разговаривает ли персонаж с кем-то, кто ему не нравится; с кем он стоит рядом, когда говорит это; является ли он новичком или достаточно прокачался. К счастью, реплики также будут иметь время восстановления, поэтому вы не будете слышать часто одни и те же фразы. Это очень важно в игре, предназначенной для повторного прохождения, — каждое новое посещение предложит вам свежий взгляд на мир.

Warhammer 40,000: Darktide выйдет на ПК и Xbox Series X/S 13 сентября.