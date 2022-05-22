Игроки смогут выбить «платину» и другие трофеи в классической Syphon Filter на PS4 и PS5

Некоторые из классических игр, доступных в рамках новой службы подписки PlayStation Plus, будут включать трофеи. Об этом стало известно от студии Bend — она рассказала, что добавит трофеи в Syphon Filter, включая «платину».

Система вознаграждений PlayStation, которая позволяет игрокам зарабатывать трофеи, выполняя такие задания, как прохождение уровней, поиск предметов коллекционирования или выполнение определённых условий, была введена Sony в 2008 году в ответ на достижения в Xbox Live. Неизвестно, все ли классические игры из подборки PlayStation Plus обладают трофеями. Предположительно, это решает сам разработчик.

Sony Interactive Entertainment недавно предоставила неполный список того, что станет доступно пользователям в рамках обновлённой подписки PlayStation Plus. Перезапуск службы состоится в Азии уже на следующей неделе, а в остальном мире — в июне.

Подписка будет поделена на несколько уровней, самыми продвинутыми из которых являются Extra и Deluxe. Они предложат библиотеку игр для PlayStation 4 и PlayStation 5, которая включит в себя Assassin’s Creed Valhalla, Demon’s Souls, Ghost of Tsushima Director’s Cut, NBA 2K22 и многие другие. Среди классических же проектов пользователям будут предложены Ape Escape, Hot Shots Golf, Syphon Filter, Mr. Driller и Tekken 2.

Игры для PlayStation и PlayStation Portable предложат новый интерфейс с возможностями сохранения в любое время и перемотки геймплея. По словам Sony Interactive Entertainment, владельцам цифровых версий проектов поколения PlayStation и PlayStation Portable не нужно будет заново покупать их, чтобы играть на PlayStation 4 и PlayStation 5.