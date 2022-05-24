3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры MSI подтвердила поддержку профилей AMD E...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

MSI подтвердила поддержку профилей AMD EXPO для разгона памяти DDR5 в системах с Ryzen 7000

В рамках выставки Computex 2022 было подтверждено, что процессоры AMD Ryzen 7000 получат поддержку технологий EXPO и Smart Access Storage. О первой технологии ранее уже сообщалось. EXtended Profiles for Overclocking или EXPO представляет собой аналог профилей автоматического разгона Intel XMP 3.0 для повышения частоты оперативной памяти DDR5.

Источник изображения: VideoCardz / MSI

Источник изображения: VideoCardz / MSI

AMD рассказала, что технология Smart Access Storage будет основана на уже хорошо известной Microsoft DirectStorage, которая используется в игровых консолях Xbox Series и ускоряет загрузку игр. Как отметили в компании, традиционная схема загрузки игр предполагает участие центрального процессора в распаковке игровых данных и их перемещении, что увеличивает задержку и требует немалых ресурсов CPU. Технология Smart Access Storage позволит перенаправить распаковку игровых данных на графический процессор, минуя центральный, что ускорит загрузку игровых уровней и текстур. Заметим, что SAS которая будет опираться не только на Microsoft DirectStorage, но и технологию Smart Access Memory (SAM), которая открывает процессору доступ ко всей памяти графического ускорителя.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

В ходе своего выступления представили AMD вообще не затрагивали тему технологии профилей разгона памяти EXPO, поэтому точные детали о ней пока неизвестны. Однако в рамках презентации серии процессоров Ryzen 7000 компания использовала разогнанные модули оперативной памяти DDR5-6000.

Источник изображения: MSI

Источник изображения: MSI

Упоминание технологии EXPO обнаружилось на рекламных слайдах компании MSI, которые она подготовила для анонса своих материнских плат на чипсете AMD X670.

Не менее любопытной особенностью рекламного слайда MSI является указание на поддержку 28 линий PCIe 5.0 платформой Socket AM5, а не 24 линий, как заявила сама AMD в ходе своего выступления. Возможно, кто-то из производителей мог допустить ошибку. Однако также не исключён вариант, что эти четыре дополнительные линии станут доступны для будущего поколения процессоров Ryzen в рамках платформы Socket AM5, например, для условных чипов Ryzen 8000.

Другой интересной темой для обсуждения является заявленный показатель TDP на уровне 170 Вт для старших моделей Ryzen 7000. AMD подтвердила, что это касается не номинального показателя энергопотребления чипа, а пикового значения мощности Peak Package Tracing (PPT) всей упаковки процессора. Иными словами, речь идёт о максимальном потреблении процессора в момент тяжёлых нагрузок. Фактический номинальный показатель TDP старших моделей процессоров Ryzen 7000, вероятно, будет составлять 105–125 Вт. Однако AMD не уточняет этот момент. И всё же вышеупомянутый рекламный слайд MSI ясно указывает именно на показатель TDP. Однако если речь всё же идёт о значении PPT, то этот показатель в любом случае выше, чем у актуальных процессоров Ryzen 5000, где он составляет 142 Вт.

Как пишет портал VideoCardz, компания MSI попросила СМИ не публиковать указанный выше слайд. Причину производитель не уточнил. Возможно, потому что на нём указана информация о технологии EXPO, а возможно потому, что в нём содержатся неправильные данные.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD выпустила драйвер Adrenalin Edition 22.5.2 с поддержкой новых игр, оптимизациями и исправлениями старых ошибок
MSI анонсировала платы серий MEG, MPG и PRO на чипсетах AMD X670E и X670 для процессоров Ryzen 7000
AMD представила чипсеты 600-й серии для Ryzen 7000 с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0
AMD представила Ryzen 7000 — 5-нм процессоры на Zen 4 с новым сокетом, частотой выше 5 ГГц и графикой RDNA 2
Китайский эксклюзивный шестиядерный Core i5-12490F с увеличенным кешем подешевел почти до $200
Российские IT-компании запросили у государства помощь в закупке «десятков тысяч серверов»
Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: ryzen 7000, amd expo, ddr5, разгон, computex 2022
ryzen 7000, amd expo, ddr5, разгон, computex 2022
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 50
Обзор и тест кулера DeepCool AK400: суперкулер надвое 28
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 27
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 16

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Huawei объявила о прекращении сотрудничества с Leica — новым партнёром немецкой компании стала Xiaomi
Корабли Boeing Starliner будут возить американцев на МКС с помощью ракет Atlas V с российскими двигателями до 2030 года
Созданный в России плазменный ракетный двигатель VERA прошёл огневые испытания и готов к тестам в космосе
«Тинькофф» запустил Tinkoff Pay — собственный аналог Apple Pay, к которому можно будет подключать карты других банков
MSI подсмотрела у Gigabyte и делает свою материнскую плату с разъёмами на изнанке
Разработчики дилогии Little Nightmares опубликовали тизер своей новой игры 2 мин.
Готический роглайт Vampire Survivors получил обновление с новыми механиками и бонусным уровнем 2 ч.
Технология NVIDIA Reflex пришла в Warstride Challenges, а скоро доберётся до My Time at Sandrock и Icarus 2 ч.
Калифорния намерена усилить ответственность социальных медиа за формирование зависимостей у детей 2 ч.
К своей первой годовщине снайперский шутер Sniper Ghost Warrior Contracts 2 достиг 1 млн проданных копий 3 ч.
Поддержка технологии NVIDIA DLSS заявлена для ещё 12 игр 4 ч.
Минцифры РФ летом подготовит план замены зарубежного ПО 4 ч.
Сила мемов: с прошлого апреля число активных игроков в экшене Metal Gear Rising: Revengeance выросло в десять раз 4 ч.
AMD выпустила драйвер Adrenalin Edition 22.5.2 с поддержкой новых игр, оптимизациями и исправлениями старых ошибок 4 ч.
Нейросеть написала музыку на основе больших данных о городах России 5 ч.
Гравитация Юпитера могла притащить Цереру в пояс астероидов 4,5 млрд лет назад 8 мин.
ASRock анонсировала «мраморную» плату X670E Taichi Carrara и другие платы на AMD X670E для чипов Ryzen 7000 13 мин.
Acer анонсировала монитор KB272Abmiix со временем отклика 1 мс 29 мин.
NVIDIA сократила приём на работу в связи с инфляцией и сложной экономической ситуацией 30 мин.
Учёные создали зеркало из алмаза, которое не сгорело под сверхмощным лазером 41 мин.
ASUS представила 27-дюймовый OLED-монитор ProArt PA27DCE с разрешением 4К и откликом в 0,1 мс 2 ч.
MSI подтвердила поддержку профилей AMD EXPO для разгона памяти DDR5 в системах с Ryzen 7000 2 ч.
Samsung инвестирует $356 млрд в производство чипов и другие приоритетные направления до 2026 года 2 ч.
SpaceX стала предлагать подключение к Starlink для домов на колёсах, но за дополнительные $25 в месяц 3 ч.
MSI опубликовала видеоинструкцию по установке процессора в Socket AM5 и показала образец 16-ядерного Ryzen 7000 3 ч.