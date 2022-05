Microsoft представила мини-компьтер с чипом Arm и ИИ-ускорителем, и анонсировала Arm-версию Visual Studio 2022

Компания Microsoft анонсировала сегодня версию Visual Studio 2022 с нативной поддержкой Arm64. Вместе с этим широкой публике показали устройство на базе Arm-процессора, разрабатываемое под кодовым названием Project Volterra. Разработчики обещают выпустить предварительную версию Visual Studio 2022 для Arm «в ближайшие несколько недель», а полноценный релиз состоится позднее в этом году.

Хотя Arm-устройства, такие как планшет Surface Pro X, и раньше могли запускать Visual Studio через эмуляцию x64, некоторые функции оставались недоступными, да и в целом при эмуляции теряется производительность. Для исправления ситуации Microsoft создала «нативную цепочку инструментов для Arm», которая включает в себя ряд полезных инструментов: полноценные версии Visual Studio 2022 и VS Code, Visual C++, актуальные версии .NET6 и Java, классический .NET Framework, Windows Terminal, а также Windows Subsystem for Linux и Windows Subsystem for Android для запуска программных продуктов Linux и Android.

Вместе с этим было объявлено о подписании нового партнёрского соглашения с Qualcomm. В рамках сотрудничества под кодовым именем Project Volterra создано устройство для разработчиков на базе Arm-процессора Snapdragon и некоего нейронного процессора (NPU), которое упростит процесс создания облачных приложений с поддержкой алгоритмов на основе искусственного интеллекта. Визуально это устройство напоминает мини-ПК и имеет штабелируемую конструкцию, благодаря чему несколько таких девайсов можно легко разместить на столе или в серверной стойке.

На данном этапе Microsoft не раскрыла характеристики устройства, но известно, что оно имеет три USB-разъёма на задней поверхности корпуса, а также по одному DisplayPort и Ethernet. На боковой поверхности корпуса размещены два порта USB Type-C. Также известно, что корпус устройства изготавливается из переработанного пластика.

«Мы хотим, чтобы вы создавали облачные приложения с искусственным интеллектом. С появлением поддержки Arm64 в Visual Studio, .NET и Project Volterra, который появится позднее в этом году, мы выпускаем новые инструменты, чтобы помочь вам сделать первый шаг в этом направлении», — заявил директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay).