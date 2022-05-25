В российский Steam начали возвращаться игры Sony, Microsoft, EA, Sega, Capcom, Rockstar, Techland и других компаний

Портал «Чемпионат» обратил внимание, что в отечественном сегменте сервиса цифровой дистрибуции Steam вновь появились игры разработчиков и издательств, ранее приостановивших продажу своих продуктов в России.

Так, например, российские пользователи могут вновь зайти на страницы Dying Light 2 Stay Human, Resident Evil Village, God of War, Red Dead Redemption 2 и других блокбастеров от крупных компаний.

В российском Steam снова видны цены перечисленных игр, однако купить их на данном этапе нельзя — при добавлении в корзину товар пропадает. Проекты также до сих пор не отображаются в поиске.

В числе компаний, игры которых вновь появились в Steam, значатся Sony, Microsoft, Sega, Capcom, Electronic Arts, Take-Two, Techland и другие. Действительно это знак их скорого возвращения на российский рынок или какая-то ошибка, неясно.

Ни Valve, ни перечисленные корпорации ситуацию не комментировали. Из-за введённых ограничений в российском Steam отключены все основные способы оплаты, кроме как с внутреннего кошелька (его пополнение — отдельная проблема для россиян).