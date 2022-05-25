3DNews Новости Software игры В российский Steam начали возвращаться и...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В российский Steam начали возвращаться игры Sony, Microsoft, EA, Sega, Capcom, Rockstar, Techland и других компаний

Портал «Чемпионат» обратил внимание, что в отечественном сегменте сервиса цифровой дистрибуции Steam вновь появились игры разработчиков и издательств, ранее приостановивших продажу своих продуктов в России.

Источник изображения: Techland

Источник изображения: Techland

Так, например, российские пользователи могут вновь зайти на страницы Dying Light 2 Stay Human, Resident Evil Village, God of War, Red Dead Redemption 2 и других блокбастеров от крупных компаний.

В российском Steam снова видны цены перечисленных игр, однако купить их на данном этапе нельзя — при добавлении в корзину товар пропадает. Проекты также до сих пор не отображаются в поиске.

Не все игры «вернувшихся» компаний вновь открыли свои страницы (источник изображения: Steam)

Не все игры «вернувшихся» компаний вновь открыли свои страницы (источник изображения: Steam)

В числе компаний, игры которых вновь появились в Steam, значатся Sony, Microsoft, Sega, Capcom, Electronic Arts, Take-Two, Techland и другие. Действительно это знак их скорого возвращения на российский рынок или какая-то ошибка, неясно.

Ни Valve, ни перечисленные корпорации ситуацию не комментировали. Из-за введённых ограничений в российском Steam отключены все основные способы оплаты, кроме как с внутреннего кошелька (его пополнение — отдельная проблема для россиян).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Steam-версия нового приключения по мотивам My Little Pony останется без поддержки русского языка
«Фогейм» запустил сервис по продаже ключей для игр из Steam и Ubisoft Connect
Издатель Worms, Blasphemous и Hell Let Loose приостановил продажу своих игр в российском Steam
Еженедельный чарт Steam: вампирская выживалка V Rising прервала пятинедельное лидерство Steam Deck
Большое обновление эмулятора PCSX2: тёмная тема, поддержка DualShock 4 и DualSense, улучшенный интерфейс
Институт развития интернета выделил четверть миллиарда рублей на русскую Ghost of Tsushima о периоде Смутного времени
Рубрики: Новости Software, игры, ПК,
Теги: steam, valve
steam, valve
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 116
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 31
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 17
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 16

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Созданный в России плазменный ракетный двигатель VERA прошёл огневые испытания и готов к тестам в космосе
В России появились смартфоны Samsung, ввезённые по параллельному импорту — цены неприятно удивляют
Корабли Boeing Starliner будут возить американцев на МКС с помощью ракет Atlas V с российскими двигателями до 2030 года
Криптобиржа Coinbase начала блокировать российские аккаунты с суммами менее €10 тыс.
В российский Steam начали возвращаться игры Sony, Microsoft, EA, Sega, Capcom, Rockstar, Techland и других компаний
От авторов Bus Simulator выйдет садоводческая песочница Garden Life 2 ч.
Похоже, каталог классических игр PlayStation Plus пополнится Dino Crisis 2 ч.
Продажи вампирского выживания V Rising за неделю в раннем доступе превысили 1 млн копий 2 ч.
Акции социальных медиа подешевели на $135 млрд после пессимистического прогноза доходности Snap 4 ч.
Симулятор управления технологической корпорацией Good Company выйдет из цеха раннего доступа в следующем месяце 4 ч.
Закрытая демонстрация The Lord of the Rings: Gollum не впечатлила журналистов 4 ч.
Утечка раскрыла издания и бонусы за предзаказ Call of Duty: Modern Warfare 2 4 ч.
Процедурно генерируемая ролевая игра Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy появится на консолях Xbox 4 ч.
Apple с 30 июня изменит механизм удаления данных по инициативе пользователей в App Store 5 ч.
Создатели симулятора свиданий Dream Daddy выпустят психологический хоррор Homebody 5 ч.
Kingston представила модули памяти FURY Beast DDR5 RGB с частотой до 6000 МГц и объёмом до 32 Гбайт 8 мин.
Румыния приблизилась у началу строительства первого в Европе малого модульного реактора NuScale 17 мин.
Российский ретейлеры начали закупать электронику по параллельному импорту, но пока сторонятся техники Apple 30 мин.
Операторы связи России пытаются наладить контакт с производителями сотового оборудования — кроме прочего даже угрожают исками 40 мин.
Космический телескоп «Хаббл» помог уточнить скорость расширения Вселенной и добавил работы учёным 2 ч.
Apple и Samsung продолжили сертифицировать технику в России, несмотря на уход из страны 3 ч.
Британский путешественник намерен проехать 27 тыс. км на электромобиле от северного магнитного полюса к южному 3 ч.
Запуск зонда NASA «Психея» отложен на два месяца из-за сбоя в программном обеспечении 3 ч.
Локдауны в Китае могут сорвать запуск iPhone 14 в намеченные сроки — партнёры Apple не успеют наладить производство 4 ч.
AMD заявила, что показанный на днях Ryzen 7000 достиг 5,5 ГГц без ручного разгона 5 ч.