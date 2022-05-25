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Калифорния отозвала у Pony.ai лицензию на испытания беспилотных машин на дорогах

Департамент автотранспорта Калифорнии (California Department of Motor Vehicles, DMV) объявил об отзыве у китайского стартапа Pony.ai лицензии на испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования с водителями в салоне. Как выяснилось, компания не вела учёт нарушений ПДД водителями, которые участвовали в испытаниях системы автопилота.

Источник изображения: pony.ai

Источник изображения: pony.ai

Вот как ведомство прокомментировало свои действия ресурсу TechCrunch: «При рассмотрении заявки Pony.ai на продление лицензии на испытания DMV обнаружил многочисленные нарушения в личных карточках действующих водителей, обеспечивающих безопасность [при испытаниях] Pony.ai. Из-за [их] критической роли в обеспечении безопасности при испытаниях технологий автопилота и необходимости для этих водителей иметь чистое личное дело, как это установлено нормами DMV для беспилотных транспортных средств, DMV отзывает лицензию, [решение] вступает в силу немедленно». В департаменте добавили, что на момент запрета в проекте были заняты 41 машина и 71 водитель.

Калифорнийский департамент уже не впервые вынужден прибегать к ограничительным мерам в работе с Pony.ai: в ноябре прошлого года компания была лишена права выпускать в рейс беспилотные машины без присутствия человека за рулём. А в марте разработчик был вынужден отозвать три машины с потенциально небезопасной платформой автопилота.

Таким образом, в Калифорнии компания полностью лишилась возможности проводить испытания беспилотных машин. А в Китае Pony.ai, напротив, недавно получила разрешение работать в экспериментальной зоне площадью 800 км², оказывая коммерческие услуги роботакси.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: pony.ai, автопилот, лицензия
pony.ai, автопилот, лицензия
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