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Сервис ProtonMail переименовался в Proton и предложил новые тарифы

Предназначенный для ценителей конфиденциальности сервис ProtonMail решил унифицировать ассортимент своих услуг. Для этого сервис переименовался в Proton и предложил новые тарифы, в рамках которого пользователи смогут воспользоваться всеми доступными службами: электронной почтой, облачным хранилищем, календарём и VPN.

Источник изображения: proton.me

Источник изображения: proton.me

Сервисы Proton теперь доступны по адресу proton.me — старые и новые пользователи смогут использовать это доменное имя в своих адресах электронной почты вместо старого protonmail.com. Сервисы предлагаются в рамках трёх тарифных планов: Free, Mail Plus и Unlimited. Как можно догадаться по названию, первый предоставляется бесплатно и включает в себя базовые возможности: 1 Гбайт пространства, до 150 сообщений в день, до трёх меток и трёх папок в ящике электронной почты, не более одного онлайн-календаря и VPN с функциями начального уровня, в том числе 1 подключение на «средней скорости» и более 100 серверов в 3 странах мира (США, Нидерланды, Япония).

Тариф Mail Plus оценивается в €5 за месяц, но можно сэкономить, оплатив услуги за год или два вперёд. Здесь пространство для электронной почты и облачного хранилища увеличивается до 15 Гбайт, а почта больше не имеет ограничений ни на число меток и папок, ни на число писем в день. Появляется также поддержка почтовых клиентов с IMAP и возможность подключать «короткий домен» pm.me или свой собственный с 10 почтовыми адресами. Плюс до 20 персональных календарей. При этом ассортимент возможностей VPN остаётся на уровне базового.

Наконец, в тарифе Unlimited за €12 в месяц предлагаются до 500 Гбайт общего хранилища и возможность использовать до трёх персональных доменов с 15 адресами электронной почты. Главным же достоинством топового плана являются расширенные возможности VPN: максимальная скорость подключения, более 1700 серверов в более чем 60 странах, а также поддержка стриминговых сервисов, P2P/BitTorrent и Tor.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Утилиты для работы с сетью, Шифрование и защита данных, Почтовые клиенты, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: proton, protonmail, тарифы
proton, protonmail, тарифы
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