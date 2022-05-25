Возвращение ушедших компаний в российский Steam оказалось багом — игры купить можно, но не все

Вслед за возвращением в российский Steam игр разработчиков и издательств, ранее приостановивших продажу продуктов в России, пользователи выяснили причину случившегося и нашли способ приобрести «санкционные» товары.

Напомним, 25 мая в отечественном сегменте сервиса Valve без предупреждения вновь открылись страницы проектов Sony, Microsoft, Sega, Capcom, Electronic Arts, Take-Two, Techland, GSC Game World и других компаний.

Большинство игр при добавлении в корзину пропадало, но некоторые (ремейк Mafia, Devil May Cry 5, It Takes Two, Dying Light 2 и другие) купить всё же позволяется. Введённые ограничения на способы оплаты в российском Steam, впрочем, никто не отменял.

Как выяснилось, положить в корзину можно даже те продукты, которые оттуда исчезают. Для этого нужно выйти из своего аккаунта, добавить игру в корзину из другого региона (с помощью VPN) и зайти обратно в учётную запись. Делается всё через браузер.

Если страница в российском Steam недоступна, добавить игру в корзину можно через комплект с ней. На странице проекта в SteamDB нужно перейти на вкладку Packages и, выбрав один из сопровождающихся значком глобуса пакетов, перейти на страницу магазина.

Стоит отметить, что упомянутые способы действуют не во всех случаях. Например, проекты CD Projekt RED (The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077) добавить в корзину так и не удалось.

Что касается причины случившегося, то один из менеджеров сообщества студии GSC Game World Евгений Базаров (он же McCulkin) объяснил ситуацию багом со стороны Steam. Поэтому лазейки в ближайшее время наверняка прикроют.