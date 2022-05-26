В Великобритании инициировали новое расследование деятельности Google на рынке рекламы

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) открыло новое расследование в отношении Google, входящей в холдинг Alphabet, в связи с возможным злоупотреблением доминирующим положением на рынке рекламы. Об этом сообщил ресурс Bloomberg.

В CMA заявили, что обеспокоены попытками Google незаконно отдать предпочтение своим собственным рекламным сервисам, одновременно предпринимая шаги для исключения сервисов, предлагаемых конкурентами. «Ослабление конкуренции в этой области может привести к сокращению доходов от рекламы издателей, которые могут быть вынуждены пойти на компромисс с качеством своего контента, чтобы сократить расходы или оставить свой контент платным», — сообщил Андреа Косчелли (Andrea Coscelli), главный исполнительный директор CMA.

В настоящее время деятельность на рекламном рынке американских технологических гигантов Google и Facebook * , принадлежащей Meta * , находится под пристальным вниманием регулирующих органов по всему миру. В частности, в Великобритании открыто отдельное расследование Еврокомиссии и CMA по поводу возможного сговора этих двух компаний с целью незаконного манипулирования ценами на рынке онлайн-рекламы.

По крайней мере, с 2020 года CMA отслеживает, как Google покупает и продает рекламу в связи с тем, что её рекламный бизнес является потенциальным источником конфликта интересов. «Рекламные инструменты Google и многих конкурентов помогают веб-сайтам и приложениям финансировать свой контент и помогают компаниям любого размера эффективно привлекать своих клиентов, — заявила Google по этому поводу. — В случае, когда издатели прибегают к использованию наших рекламных сервисов, большая часть дохода идёт им».