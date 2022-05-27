ГАС «Правосудие» признана несовместимой с российским софтом и будет модернизирована

Пермский краевой суд разместил на портале госзакупок информацию о намерении приобрести 171 компьютер-моноблок с предустановленной ОС Microsoft Windows 7–11, хотя в России действует постановление правительства № 1236, согласно которому госструктуры могут приобретать зарубежный софт только в отсутствие российских аналогов. Как выяснилось, ни на одной из более 60 значащихся в реестре отечественных ОС нельзя запустить Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Правосудие». Власти признали проблему и сообщили о намерении модернизировать систему.

ГАС «Правосудие» была разработана подведомственным Миинцифры ФГАУ «НИИ «Восход» в рамках федеральной программы «Развитие судебной системы России». Как уточнили опрошенные РБК эксперты, при всей своей громоздкости работа системы существенно облегчает работу с судами общей юрисдикции, позволяя подавать документы в цифровом виде и просматривать информацию по делам. Ей пользуются, чтобы понять, как ведёт себя определённый судья при рассмотрении схожих дел, а также для оценки благонадёжности потенциальных контрагентов.

Представитель Минцифры заявил, что хотя в реестре российского ПО и присутствуют «практически все аналоги зарубежного софта», план перехода органов власти на отечественное ПО ещё не подготовлен — для его составления потребуется проанализировать информацию, которую потребители софта предоставят до конца июня. Ведомство и само заинтересовано «в полном и комфортном переходе госорганов на российские решения в ближайшее время». В НИИ «Восход» при этом заявили, что система была разработана десять лет назад и введена в эксплуатацию, но на данный момент у разработчика отсутствуют сведения «о текущем статусе системы и её совместимости».

После начала украинских событий корпорация Microsoft заявила о приостановке всех новых продаж продуктов и сервисов в России, хотя впоследствии оговорилась, что данная мера не коснётся клиентов, которые не попали под международные санкции, включая школы и больницы. Хотя и это решение далось разработчику непросто: некоторые сотрудники потребовали полного прекращения сотрудничества с Россией и пригрозили увольнением. О государственных структурах при этом речи не шло.