Видео: участники фракции «Лестерский альянс» в новом геймплейном трейлере Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Издательство Nintendo и разработчики из студии Omega Force представили последнюю основную фракцию из своего экшена Fire Emblem Warriors: Three Hopes, принадлежащего к жанру мусоу («один против тысячи»).

Напомним, события Fire Emblem Warriors: Three Hopes развернутся во вселенной Fire Emblem: Three Houses — игра позаимствует мир (континент Фодлан) и персонажей (Эдельгарда, Дмитрий, Клод) из тактической стратегии Nintendo.

Новый полутораминутный геймплейный трейлер Fire Emblem Warriors: Three Hopes демонстрирует членов фракции «Лестерский альянс», которая состоит из участников дома «Золотой Олень» в Three Houses.

Геймерам в роли наёмника Шез предстоит вступить в ряды одной из трёх держав Фодлана («Королевство Фаргуса» и «Адрестийскую империю» представили ранее) и дать бой Пепельному демону, в качестве которого выступает протагонист Three Houses.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes поступит в продажу 24 июня эксклюзивно для Nintendo Switch. Предзаказ в Nintendo eShop открыт с самого анонса, но ввиду введённых ограничений покупка игры в России невозможна.