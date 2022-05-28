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Вьетнамское предприятие Intel научилось самостоятельно готовить процессорные подложки

Как известно, пандемия COVID-19 привела к дефициту всевозможных микросхем. Логистика легла, а спрос на электронику вырос. Компания Intel в 2021 году сделала многое, чтобы ослабить дефицит своей главной продукции — процессоров. Существенным шагом на этом пути стало расширение подготовки подложек для процессоров на сборочном заводе компании во Вьетнаме.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Подложки Ajinomoto build-up film (ABF) представляют собой комбинацию из примерно 10 слоёв стекловолокна с контактными группами снизу и сверху и множеством проводников внутри. Подложки служат основой для установки кристалла процессора и гарантией для его защиты от повреждений. Снизу подложка несёт группу контактов для установки в процессорный разъём на материнской плате, а сверху накрыта теплорассеивающей крышкой. Также на подложке с обеих сторон распаяны конденсаторы для поверхностного монтажа, которые снижают помехи и используются для стабилизации питания процессора.

Традиционно Intel закупала подложки для процессоров с уже распаянными на одной стороне конденсаторами. На заводе во Вьетнаме, где производится сборка и тестирование процессоров, конденсаторы распаивались с другой стороны в ходе финальной сборки процессоров. Но вызванные пандемией перебои с поставками заставили компанию самостоятельно заняться подготовкой подложек к сборке процессоров, а именно заняться распайкой конденсаторов с обеих сторон подложки.

В 2021 году компания закупила для завода во Вьетнаме сотню единиц специального оборудования и организовала там процесс полной подготовки подложек к финальной сборке. С тех пор это предприятие не нуждается в посредниках для выполнения таких работ, и это позволило даже в условиях логистических проблем и дефицита не только сохранить объёмы производства, но и даже выпускать продукцию сверх плана. По словам Intel, за год с небольшим она смогла дополнительно выпустить миллионы единиц процессоров.

«Эта инициатива — потрясающий пример того, как интегрированное производство является основой успеха Intel. Наша глобальная сеть заводов и экосистема поставщиков напрямую обеспечивают более адаптируемую и устойчивую поставку продукции. В прошлом году, когда в отрасли наблюдался дефицит подложек, наша способность задействовать внутренние мощности обеспечила рост доходов на сумму более $2 млрд, что позволило нам оперативно реагировать на динамичный спрос со стороны клиентов», — заявил Кейван Эсфарджани (Keyvan Esfarjani), исполнительный вице-президент и главный глобальный операционный директор Intel.

Всего за 15 лет работы во Вьетнаме Intel инвестировала в производство $1,5 млрд. К концу 2021 года это предприятие поставило свыше 3 млрд процессоров на рынок. Работой обеспечено 2800 сотрудников и ещё около 4000 специализированных рабочих мест создано вокруг заводской инфраструктуры.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, финансовые новости и аналитика,
Теги: intel, производство микросхем, процессы
intel, производство микросхем, процессы
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