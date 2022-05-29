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Совет директоров Twitter не стал исключать из своего состава Дюрбана, являющегося союзником Илона Маска

Минувшее собрание акционеров Twitter не рассматривало никаких вопросов, связанных с вероятной сделкой Илона Маска (Elon Musk) по покупке компании, но её основатель Джек Дорси (Jack Dorsey) по итогам голосования покинул совет директоров. Та же участь грозила и Игону Дюрбану (Egon Durban), которого принято считать сторонником Маска, но совет директоров встал на его защиту, сохранив за ним пост.

Источник изображения: Getty Images, Bloomberg

Источник изображения: Getty Images, Bloomberg

Один из руководителей инвестиционного фонда Silver Lake, Игон Дюрбан входит в состав советов директоров 17 организаций, именно подобное распыление ресурсов смущало некоторых активистов, которые рекомендовали собранию акционеров Twitter голосовать против продления полномочий Дюрбана в качестве члена совета директоров компании. Действительно, по итогам голосования на собрании акционеров эта кандидатура не получила необходимой поддержки, в результате Игон Дюрбан даже подал заявление с просьбой об исключении его из состава совета директоров, но в дело вмешался специальный комитет этого органа правления Twitter.

Игон Дюрбан был назначен в состав совета директоров в марте 2020 года по итогам соглашения с возглавляемым им фондом Silver Lake и Elliott Management Corp. По мнению комитета, господин Дюрбан высокоэффективен в качестве члена совета директоров, поскольку обладает «широкими оперативными познаниями в отрасли и бесценным набором компетенций, а также опытом в сфере слияний и поглощений». Возможно, именно последний фактор в совете директоров Twitter посчитали особенно важным в свете предстоящей сделки с Илоном Маском. Что характерно, к концу мая следующего года Дюрбан обязуется сократить количество занимаемых им постов в советах директоров различных организаций всего до пяти. Другими словами, чем-то ему всё равно придётся пожертвовать.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: twitter, илон маск, совет директоров
twitter, илон маск, совет директоров
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