В связи с нехваткой рабочей силы в Сингапуре начали массово внедрять роботов-помощников

После проблем с поиском сотрудников в период пандемии, бизнес-структуры Сингапура начали интенсивно внедрять роботов для выполнения ряда задач — от наблюдения за строительными площадками до сканирования библиотечных полок.

Процветающий город-государство во многом полагается на привлечение иностранных рабочих, но с декабря 2019 года по сентябрь 2021 их число упало более чем на 235 тыс. Об этом сообщает местное Министерство занятости, по статистике которого ограничения, связанные с распространением COVID-19, ускорили темпы внедрение автоматизации и новых технологий компаниями.

Например, на одной из строительных площадок компании Gammon известная модель робота Spot компании Boston Dynamics сканирует окружающее пространство для оценки продвижения работ, в ходе чего данные транслируются в контрольное помещение. По словам представителя компании, для оценки ситуации с помощью робота теперь требуется лишь один человек вместо двух, ранее выполнявших работы вручную. В компании считают, что нехватка рабочих рук, возникшая из-за пандемии, пока сохраняется, благодаря чему развитие получают автономные системы.

В местной Национальной библиотеке представили двух роботов, способных сканировать маркировку 100 тыс. книг, хранящихся на полках — это около 30 % всей коллекции. Это позволяет снизить нагрузку на местных сотрудников, ранее выполнявших работы по систематизации книг вручную.

Известно, что в производстве Сингапур использует 605 роботов на каждые 10 тыс. сотрудников — по масштабу внедрения подобных систем он занимает второе место в мире после Южной Кореи, в которой на 10 тыс. приходится 932 робота по данным 2021 года — такова статистика Международной федерации робототехники.

Впрочем, специалисты отмечают, что повсеместное внедрение роботов вряд ли будет тотальным — люди всё ещё нуждаются в «человеческом прикосновении» во многих сферах обслуживания.