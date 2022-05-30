3DNews Технологии и рынок IT. Новости рынок IT В связи с нехваткой рабочей силы в Синга...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В связи с нехваткой рабочей силы в Сингапуре начали массово внедрять роботов-помощников

После проблем с поиском сотрудников в период пандемии, бизнес-структуры Сингапура начали интенсивно внедрять роботов для выполнения ряда задач — от наблюдения за строительными площадками до сканирования библиотечных полок.

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Процветающий город-государство во многом полагается на привлечение иностранных рабочих, но с декабря 2019 года по сентябрь 2021 их число упало более чем на 235 тыс. Об этом сообщает местное Министерство занятости, по статистике которого ограничения, связанные с распространением COVID-19, ускорили темпы внедрение автоматизации и новых технологий компаниями.

Например, на одной из строительных площадок компании Gammon известная модель робота Spot компании Boston Dynamics сканирует окружающее пространство для оценки продвижения работ, в ходе чего данные транслируются в контрольное помещение. По словам представителя компании, для оценки ситуации с помощью робота теперь требуется лишь один человек вместо двух, ранее выполнявших работы вручную. В компании считают, что нехватка рабочих рук, возникшая из-за пандемии, пока сохраняется, благодаря чему развитие получают автономные системы.

В местной Национальной библиотеке представили двух роботов, способных сканировать маркировку 100 тыс. книг, хранящихся на полках — это около 30 % всей коллекции. Это позволяет снизить нагрузку на местных сотрудников, ранее выполнявших работы по систематизации книг вручную.

Известно, что в производстве Сингапур использует 605 роботов на каждые 10 тыс. сотрудников — по масштабу внедрения подобных систем он занимает второе место в мире после Южной Кореи, в которой на 10 тыс. приходится 932 робота по данным 2021 года — такова статистика Международной федерации робототехники.

Впрочем, специалисты отмечают, что повсеместное внедрение роботов вряд ли будет тотальным — люди всё ещё нуждаются в «человеческом прикосновении» во многих сферах обслуживания.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Учёные из Оксфорда научились выращивать живые ткани в роботизированном скелете
Представлен самый маленький робот с дистанционным управлением — всего 0,5 мм в диаметре
Dyson к 2030 году выпустит роботов, которые будут помогать по хозяйству
Российским технологиям отдадут приоритет в системах умного дома для новостроек
Корабль Boeing Straliner с ракетой Atlas V установлены на стартовой площадке — тестовый запуск запланирован на завтра
Заряжать любые электромобили на станциях Tesla Supercharger теперь можно в Великобритании, Испании, Швеции, Бельгии и Австрии
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, мир роботехники,
Теги: робот, сингапур, робототехника
робот, сингапур, робототехника
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 28
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 21
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 7
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 3

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайским военным порекомендовали разработать стратегию ликвидации спутников Starlink
У российского сервиса аренды самокатов Whoosh возникли проблемы с поставками чипов
Phison показала, как работает PCIe 5.0-накопитель со скоростью чтения выше 12 Гбайт/с
AyaNeo представила портативные приставки Air на базе Ryzen 5000U и новых AMD Mendocino
Nissan и Mitsubishi попытаются завоевать японский рынок электромобилей при помощи компактных моделей за $15 700
Microsoft добавила поддержку WSL2 в Windows Server 2022 8 ч.
Скриншоты Destroy All Humans! 2 – Reprobed попали в Сеть — игра получилась весёлой 10 ч.
Слухи: Gotham Knights не получит перевод на русский — WB Games отменила продажу игры в России 10 ч.
Слухи: игра о приключениях Индианы Джонса не будет эксклюзивом Xbox 10 ч.
Анонс AR-гарнитуры Apple, вероятно, уже не за горами — зарегистрирована торговая марка RealityOS 14 ч.
Иск альтернативного магазина iOS-приложений Cydia против Apple принят судом к рассмотрению 17 ч.
Google избавилась от «Go» в приложении Gallery Go — упрощённой версии Google Фото 17 ч.
Twitter расширит аудиторию тестирования функции Circle — она позволяет показывать твиты ограниченному кругу людей 19 ч.
Обновление Windows нарушило работоспособность антивирусного софта Trend Micro 21 ч.
Совет директоров Twitter не стал исключать из своего состава Дюрбана, являющегося союзником Илона Маска 23 ч.
Флагманский седан Genesis G90 в автоматическом режиме сможет передвигаться со скоростью не более 60 км/ч 5 мин.
В связи с нехваткой рабочей силы в Сингапуре начали массово внедрять роботов-помощников 21 мин.
NIO подбирает персонал для будущего американского завода по выпуску электромобилей 3 ч.
Новая статья: Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 8 ч.
Германия получит необычный ИИ-суперкомпьютер: гигантский чип Cerebras WSE-2 + HPE Superdome Flex 8 ч.
Европейские Arm-процессоры SiPearl получат поддержку ускорителей и DPU NVIDIA 12 ч.
Apple придётся третий год подряд оснащать iPhone 5-нм процессорами 13 ч.
Россияне стали покупать меньше планшетов, но при этом стали выбирать более дорогие модели 14 ч.
В России намерены создать скафандры с самозаживляющимся материалом — ему будут нестрашны небольшие повреждения 16 ч.
Стартап Astroforge продемонстрирует в 2023 году технологию добычи полезных ископаемых из астероидов в космосе 16 ч.