Флагманский седан Genesis G90 в автоматическом режиме сможет передвигаться со скоростью не более 60 км/ч

Классификация SAE подразумевает, что транспортные средства с третьим уровнем автономности способны значительную часть времени обходиться без вмешательства человека, и подобные машины уже начинают поступать на рынок. Корейский автогигант Hyundai Motor планирует в конце года вывести на рынок седан Genesis G90, для него скорость передвижения в автоматическом режиме будет ограничена 60 км/ч.

Как поясняет Business Korea, национальные стандарты, регулирующие эксплуатацию транспортных средств с системами активной помощи водителю, были приняты властями Южной Кореи ещё в 2019 году, а курируемое ООН ведомство выступило с предложением ограничить скорость передвижения наземного транспорта под управлением автоматики значением не более 60 км/ч. До этого в Южной Корее фактически допускалась эксплуатация машин с автопилотом на скоростях до 100 км/ч, если говорить о передвижении по загородным шоссе. По сути, предел был задан существующим ограничением скорости для любых машин. Власти Кореи тогда объясняли, что автоматика способна сама выдерживать безопасную дистанцию до едущего впереди транспортного средства, а потому дополнительное снижение лимита скорости не требуется.

С учётом перспектив выхода Genesis G90 с системами активной помощи водителю третьего уровня на международный рынок, Hyundai Motor решила привести его режим автоматического передвижения в соответствие с международными правилами. По этой причине в автоматическом режиме машина будет двигаться со скоростью не более 60 км/ч. Впрочем, как ожидают эксперты, даже международные правила будут эволюционировать в сторону повышения лимита скорости, поэтому и Hyundai сможет за счёт программного обновления «по воздуху» задать другой лимит скорости, когда это будет разрешено законами.