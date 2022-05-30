С февраля по апрель аудитория RuTube выросла почти на 30 %

За период с февраля по апрель текущего года аудитория российских пользователей видеохостинга RuTube выросла почти на 30 %. При этом, как показало исследование МТС, число уникальных пользователей практически не изменилось, зато трафик с февраля вырос в 11 раз.

«Big Data МТС проанализировала количество уникальных пользователей и трафик на платформах RuTube, YouTube, Vimeo и Twitch в феврале и апреле 2022 года. Высокие темпы роста показала платформа RuTube: количество пользователей с февраля по апрель выросло на 28 процентов, при этом объём трафика увеличился в 11 раз. Количество уникальных пользователей YouTube остаётся стабильным, одновременно трафик в апреле вырос на 20 процентов по сравнению с показателями февраля», — цитирует РИА «Новости» данные МТС.

По некоторым данным, рост трафика и другие изменения на RuTube наблюдаются в связи с изменением политики наиболее популярного в мире сервиса YouTube — отток отсюда обусловлен отключением монетизации в России и другими недружественными мерами.

При этом аудитория альтернативного YouTube сервиса Vimeo в России не только не увеличилась в сравнении с последним зимним месяцем, но и сократилась на 14 %, а трафик упал на треть. Twitch, наоборот, стали пользоваться несколько активнее — рост аудитории составил 6 %, а трафик вырос на 13 %.

О том, что российские пользователи переходят на RuTube, 31 марта заявлял глава «Газпром-Медиа» Александр Моисеев. По его словам, на тот момент на российский видеохостинг перешли порядка 25 % аудитории YouTube, а некоторые органы власти, включая Екатеринбургскую городскую думу, перевели на российскую площадку свои трансляции.