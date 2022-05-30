Цены на видеокарты в Европе теперь в среднем на 2–6 % выше рекомендованных, но есть исключения

Жизненный цикл поколения видеокарт GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 приближается к своему завершению. И лишь сейчас их средняя стоимость максимально приблизилась к рекомендованной (MSRP), говорят свежие данные портала 3DCenter, который следит за рынком графических ускорителей в Германии и Австрии.

Портал 3DCenter начал анализировать рынок видеокарт с января прошлого года. Пандемия коронавируса, связанный с ней дефицит компонентов, переход экономики на гибридную удалённую модель работы из дома, высокий спрос и одновременный рост цен на криптовалюту — всё это в конечном итоге привело к самому затяжному росту цен на видеокарты в истории. Тем не менее рынок постепенно приходит в норму. Некоторые модели видеокарт сегодня предлагаются не только по рекомендованной цене, но даже дешевле. Однако часть моделей по-прежнему отпускается по ценам на 20–30 % дороже рекомендованных.

Самые популярные модели Radeon RX 6700 XT, RX 6800, RX 6800 XT и GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3080 по-прежнему продаются значительно дороже своих рекомендованных цен. И всё же наценка на них тоже снизилась — в среднем с 23 до 17 % за минувшие три недели. В то же время модели флагманского уровня и начального нередко отпускаются по ценам ниже рекомендованных.

Информацию о ценах на ускорители на основе данных немецких и австрийских ретейлеров предоставил агрегатор Geizhals. Следует учесть, что в таблицах ниже цены указаны с учётом 19-процентного НДС.

Видеокарты серии AMD Radeon RX 6000 сегодня продаются в среднем на 2 % дороже своих рекомендованных цен. Более того, в продаже можно даже встретить некоторые модели недавно выпущенных видеокарт, которые предлагаются ниже рекомендованного значения. Примером является Radeon RX 6750 XT, с выпуска которой не прошло и месяца. Согласно последним данным, средняя цена модели Radeon RX 6500 XT на 19 % ниже рекомендованной стоимости. Если бы не влияние цен такие моделей, как Radeon RX 6800 XT, RX 6800, которые сегодня по-прежнему продаются на 22 и 35 процентов дороже значения MSRP, то совокупная средняя стоимость ускорителей сегодня была уже на 3,2 % ниже рекомендованной.

Ситуация с ценами на видеокарты GeForce RTX 30-й серии в целом традиционно хуже. Наименьшая наценка наблюдается у флагманской модели GeForce RTX 3090 — она предлагается в среднем на 2 % дороже рекомендованной цены. Модель GeForce RTX 3080 12GB продаётся в среднем на 5 % дороже. К сожалению, такие модели, как GeForce RTX 3070 и RTX 3060 по-прежнему продаются значительно дороже, чем должны. Геймерам приходится переплачивать как минимум 12 % от рекомендованной стоимости.

В итоге стоимость ускорителей GeForce RTX в среднем на 6 % выше рекомендованных цен. Без учёта моделей с самой высокой наценкой (GeForce RTX 3080 10GB, RTX 3070 и RTX 3060 Ti) средняя наценка на ускорители Ampere была бы на 2 % выше рекомендованной цены.