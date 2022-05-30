3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Цены на видеокарты в Европе теперь в сре...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Цены на видеокарты в Европе теперь в среднем на 2–6 % выше рекомендованных, но есть исключения

Жизненный цикл поколения видеокарт GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 приближается к своему завершению. И лишь сейчас их средняя стоимость максимально приблизилась к рекомендованной (MSRP), говорят свежие данные портала 3DCenter, который следит за рынком графических ускорителей в Германии и Австрии.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Портал 3DCenter начал анализировать рынок видеокарт с января прошлого года. Пандемия коронавируса, связанный с ней дефицит компонентов, переход экономики на гибридную удалённую модель работы из дома, высокий спрос и одновременный рост цен на криптовалюту — всё это в конечном итоге привело к самому затяжному росту цен на видеокарты в истории. Тем не менее рынок постепенно приходит в норму. Некоторые модели видеокарт сегодня предлагаются не только по рекомендованной цене, но даже дешевле. Однако часть моделей по-прежнему отпускается по ценам на 20–30 % дороже рекомендованных.

Самые популярные модели Radeon RX 6700 XT, RX 6800, RX 6800 XT и GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3080 по-прежнему продаются значительно дороже своих рекомендованных цен. И всё же наценка на них тоже снизилась — в среднем с 23 до 17 % за минувшие три недели. В то же время модели флагманского уровня и начального нередко отпускаются по ценам ниже рекомендованных.

Информацию о ценах на ускорители на основе данных немецких и австрийских ретейлеров предоставил агрегатор Geizhals. Следует учесть, что в таблицах ниже цены указаны с учётом 19-процентного НДС.

Динамика цен на видеокарты GeForce RTX 30-й серии и Radeon RX 6000. Источник: 3DCenter

Динамика цен на видеокарты GeForce RTX 30-й серии и Radeon RX 6000. Источник: 3DCenter

Видеокарты серии AMD Radeon RX 6000 сегодня продаются в среднем на 2 % дороже своих рекомендованных цен. Более того, в продаже можно даже встретить некоторые модели недавно выпущенных видеокарт, которые предлагаются ниже рекомендованного значения. Примером является Radeon RX 6750 XT, с выпуска которой не прошло и месяца. Согласно последним данным, средняя цена модели Radeon RX 6500 XT на 19 % ниже рекомендованной стоимости. Если бы не влияние цен такие моделей, как Radeon RX 6800 XT, RX 6800, которые сегодня по-прежнему продаются на 22 и 35 процентов дороже значения MSRP, то совокупная средняя стоимость ускорителей сегодня была уже на 3,2 % ниже рекомендованной.

Ситуация с ценами на видеокарты GeForce RTX 30-й серии в целом традиционно хуже. Наименьшая наценка наблюдается у флагманской модели GeForce RTX 3090 — она предлагается в среднем на 2 % дороже рекомендованной цены. Модель GeForce RTX 3080 12GB продаётся в среднем на 5 % дороже. К сожалению, такие модели, как GeForce RTX 3070 и RTX 3060 по-прежнему продаются значительно дороже, чем должны. Геймерам приходится переплачивать как минимум 12 % от рекомендованной стоимости.

В итоге стоимость ускорителей GeForce RTX в среднем на 6 % выше рекомендованных цен. Без учёта моделей с самой высокой наценкой (GeForce RTX 3080 10GB, RTX 3070 и RTX 3060 Ti) средняя наценка на ускорители Ampere была бы на 2 % выше рекомендованной цены.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
На сайте Intel ненадолго мелькнуло упоминание десктопных видеокарт Arc A3
В игровом сегменте выручка NVIDIA зависела от российского рынка на 4 %
NVIDIA заявила, что рынок видеокарт совсем скоро придёт в норму
Dell Precision 5470 стал первым ноутбуком с графикой Intel Arc Pro
Intel показала эффективность профессионального ускорителя Arctic Sound-M в работе с кодеком AV1
Китайская компания Vastarmor выпустила Radeon RX 6900 XT в собственном исполнении
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: видеокарты, статистика, анализ рынка, geforce rtx 3000, radeon rx 6000
видеокарты, статистика, анализ рынка, geforce rtx 3000, radeon rx 6000
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 32
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 29
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 21
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 3

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Samsung Display наконец прекратит выпускать большие ЖК-панели уже в июне
Китайским военным порекомендовали разработать стратегию ликвидации спутников Starlink
Цены на видеокарты в Европе теперь в среднем на 2–6 % выше рекомендованных, но есть исключения
Процессоры «Эльбрус» теперь хотят выпускать в Зеленограде вместо Тайваня
Автопроизводители начали сталкиваться с дефицитом электропроводки — это может ускорить переход на выпуск электромобилей
Netflix подтвердила отключение своего сервиса в России 8 мин.
Исследование: браузер Chrome пропускает 75 % фишинговых сайтов 36 мин.
Приставы взыщут с Google и Meta ещё 17 млн рублей штрафов 49 мин.
Из ассортимента цифрового магазина Origin от Electronic Arts пропадут игры сторонних компаний 2 ч.
Еженедельный чарт Steam: V Rising лидирует вторую неделю подряд, а My Time at Sandrock попала в пятёрку лучших 3 ч.
Разработчики Gotham Knights объяснили отказ от версий для PS4 и Xbox One 4 ч.
Россияне подали коллективный иск к Sony из-за приостановки работы PS Store — у компании хотят отсудить 280 млн рублей 4 ч.
Биткоин снова стоит больше $30 тыс. и продолжает укрепляться 4 ч.
Новая модификация сделает кооператив в Elden Ring бесшовным — бета-версия уже доступна 5 ч.
Минцифры подготовило законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечку данных 5 ч.
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 4 получит чип Snapdragon 8+ Gen 1 и 120-Гц экран 45 мин.
Realme выпустит смартфон GT Neo 3T со 120-Гц экраном и чипом Snapdragon 870 2 ч.
В Москве скоро появятся первые водородные автобусы 2 ч.
Акционеры Tesla начали уставать от возни Илона Маска с покупкой Twitter — люди теряют деньги 2 ч.
Российский спутник «Обзор-Р» для МЧС, Минсельхоза и других ведомств запустят во II квартале 2023 года 2 ч.
Отсутствие на рынке Германии VR-гарнитур Meta Oculus вредит местным разработчикам 3 ч.
Xiaomi выпустит смартфон Redmi K50 Ultra с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и 120-Гц экраном 2K 3 ч.
ASUS представила монитор TUF Gaming VG248Q1B — 24 дюйма, Full HD и 165 Гц 4 ч.
Суперкомпьютер Frontier первым в мире показал производительность выше 1 экзафлопса — он построен на AMD EPYC и Instinct 4 ч.
Первый спутник «Аист-2Т» для стереосъёмки Земли будет готов в 2023 году 4 ч.