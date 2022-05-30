Приставы взыщут с Google и Meta* ещё 17 млн рублей штрафов

Стало известно, что Федеральная служба судебных приставов России возбудила дела о взыскании с американских технологических компаний Google и Meta * штрафов в размере 4 млн и 13 млн рублей соответственно. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства.

Согласно имеющимся данным, 24 мая в отношении Google было возбуждено исполнительное производство о взыскании штрафа в размере 4 млн рублей, основанием для которого стало решение Таганского суда Москвы. На это указывают данные базы ФССП, которая была обновлена 30 мая. Этот же суд 17 мая возбудил три дела в отношении Meta * , общая сумма штрафа по которым составляет 13 млн рублей.

Напомним, на прошлой неделе ФССП полностью взыскала с Google оборотный штраф в размере 7,7 млрд рублей, вынесенный за отказ американской компании удалять контент, распространение которого на территории России запрещено. Ранее в этом месяце российское дочернее предприятие Google ООО «Гугл» объявило о намерении подать заявление на банкротство. Вместе с этим приставы намерены взыскать с Meta * оборотный штраф в размере 2 млрд рублей, обусловленный отказом удалять запрещённый контент.