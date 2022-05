В 2023 году на ПК и консолях выйдет тактический стелс Frigato: Shadows of the Caribbean в духе Commandos

Издательство Ultimate Games и разработчики из независимой польской студии Mercat Games анонсировали Frigato: Shadows of the Caribbean — тактическую стелс-игру в пиратском антураже.

События Frigato: Shadows of the Caribbean развернутся в золотой век пиратства. Игрокам предстоит взять на себя роль командира морских разбойников и привести их к главному сокровищу Карибского моря, обойдя Королевский флот Британии.

Чтобы победить превосходящие силы противника, придётся использовать умения персонажей (у каждого будет свой набор), хитрость (можно сбросить бочки на недругов или что-нибудь поджечь) и скрытность.

По словам гейм-дизайнера Mercat Games Якуба Бжезиньского (Jakub Brzezinski), в Frigato: Shadows of the Caribbean команда объединяет элементы пиратских приключений, мрачных легенд и дебоширского юмора.

«С точки зрения игрового процесса [Frigato: Shadows of the Caribbean] должна прийтись по вкусу фанатам проектов вроде Shadow Tactics, Desperados, Commandos, War Mongrels и Partisans 1941», — говорит Бжезиньский.

Разработчики Frigato: Shadows of the Caribbean обещают эпические приключения, выбор между летальным и нелетальным подходами к устранению врагов, влияние стиля игры на мир и элементы мистики (древнее проклятие, монстры, русалки).

Релиз Frigato: Shadows of the Caribbean ожидается в 2023 году на PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Кроме того, игра может появиться на PlayStation. Уже 13 июня проект получит в сервисе Valve временную демоверсию.