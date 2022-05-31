3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Micron начнёт переход на EUV-литографию ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Micron начнёт переход на EUV-литографию для производства памяти DRAM к концу 2022 года

У американского производителя памяти Micron имеются заводы не только в США, но и в Японии, Сингапуре, Китае и на Тайване. Многие из них стали частью Micron в рамках поглощений. В ходе Computex 2022 американский производитель заявил, что собирается модернизировать своё производство в тайваньском Тайчжуне и начать до конца этого года переход на более совершенный процесс производства чипов памяти DRAM с использованием литографии к экстремальном ультрафиолете (EUV).

Источник изображений: Micron

Источник изображений: Micron

Micron давно не обозначает технологии производства полупроводников в нанометрах — вместо этого используются разные обозначения 10-нм класса микросхем, такие как 1x, 1z и прочие. Сейчас чипы памяти DRAM компании Micron создаются на DUV (Deep Ultra Violet) конвейере по технологии 1α (альфа). Это позволяет создавать полупроводники размером чуть больше 10 нм.

Со следующего года компания планирует перейти на использование узла 1β (бета). Для этого производитель будет задействовать не глубокий ультрафиолет (DUV), а экстремальный, то есть, EUV. Об этом стало известно из опубликованной производителем долгосрочной дорожной карты. В ней отмечается переход на узел 1y (гамма). Это можно считать началом подготовки к переходу на новый уровень производства DRAM на узле 1β. Переход от узла 1α к 1β позволит Micron улучшить характеристики чипов на 40 %.

Весьма вероятно, что в перспективе Micron приступит к переоборудованию и других своих фабрик для использования нового процесса литографии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Micron представила NVMe-накопители Crucial P3 и P3 Plus со скоростью чтения до 5000 Мбайт/с
Micron анонсировала разработку первой в мире 232-слойной флеш-памяти 3D NAND — 128 Гбайт в одном чипе
Micron будет увеличивать долю долгосрочных контрактов с клиентами
Углубление сотрудничества США и Южной Кореи грозит последней ослаблением позиций в Китае
Technavio: роботы и 5G придадут импульс индустрии однокристальных систем
Apple зарегистрировала загадочный «сетевой адаптер» под управлением iOS
Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: техпроцессы, micron, тайвань, dram
техпроцессы, micron, тайвань, dram
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 59
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 26
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 7
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Почта России» установила более 650 российских серверов YADRO и «Аквариус» стоимостью почти 1,7 млрд руб.
LeTV вернулась на рынок смартфонов с 75-долларовой моделью Y1 Pro, которая похожа на iPhone 13
Minisforum показала неттоп с чипом AMD Ryzen 9 6900HX и графикой Radeon RX 6650M
XPG представила ПК-корпус Valor Air с хорошей вентиляцией
«Аэродиск» анонсировала новые СХД серии «Восток» на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал»
Больше никаких повторов: разработчики Valorant улучшили систему подбора карт 3 мин.
Новое исследование показало предпочтения аудитории мобильных игр в России 8 мин.
Свежие новости о ролевом экшене Star Ocean: The Divine Force задержатся до конца июня 54 мин.
Два дня в год — столько времени офисные сотрудники тратят на разбор нежелательной почты 2 ч.
Дизельпанковая стратегия Iron Harvest получит обновление про сражение за мировое господство 2 ч.
Файтинг Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown получит дополнение с костюмами, музыкой и интерфейсом из Tekken 7 2 ч.
Видео: способности главной героини и развитие призывателей демонов в новом выпуске руководства по Soul Hackers 2 3 ч.
Предприниматели предлагают смягчить требования законопроекта «О персональных данных», чтобы не навредить бизнесу 4 ч.
В ноябре Epic Games проведёт первое крупное очное соревнование по Fortnite с 2019 года 4 ч.
Авторы гротескного хоррора Scorn рассказали об оружии и отказались называть свою игру шутером 4 ч.
Минцифры анонсировало появление в России Центра сборки систем хранения данных 3 мин.
Micron начнёт переход на EUV-литографию для производства памяти DRAM к концу 2022 года 19 мин.
Sharkoon представила ПК-корпус TK5M RGB с четырьмя вентиляторами 38 мин.
«Роскосмос» начал готовить к запуску первый модуль российской орбитальной станции 42 мин.
Qualcomm готова стать акционером Arm, если найдутся компаньоны 59 мин.
Британским автопроизводителям будет сложно полагаться на локальный выпуск батарей для электромобилей 3 ч.
MSI представила монитор Optix G274RW в белом корпусе — IPS, Full HD и 170 Гц 4 ч.
Новый Wi-Fi повторитель Tenda А27 позволит легко покрыть сетью Wi-Fi 6 дом площадью до 500 кв. м 5 ч.
Foxconn рассчитывает добиться стабильности поставок электроники в следующем полугодии 7 ч.
Huawei видит перспективы в развитии энергетического бизнеса 8 ч.