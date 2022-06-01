Следственный комитет РФ предложил пересмотреть порядок регистрации в социальных сетях

Существующая система идентификации пользователей в социальных сетях не устраивает Следственный комитет Российской Федерации (СК России). По словам заместителя председателя ведомства Елены Леоненко, существующий механизм не всегда позволяет эффективно реагировать на размещение запрещённого в стране контента.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Леоненко, остаётся открытым вопрос разработки нового порядка регистрации в соцсетях. «На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещённый контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — цитирует издание представителя СК России. Акцент делается на важности качественного мониторинга в интернете, социальных сетях, мессенджерах и других ресурсах для выявления и блокировки запрещённой в стране информации.

Ещё в марте прошлого года Роскомнадзор обнародовал проект приказа, определявшего правила работы системы ведомства для сбора согласий на обработку и распространение персональных данных пользователей. В частности, допускалось использование системы Роскомнадзора в сторонних сервисах. В ходе регистрации пользователь должен был бы заполнить форму с ФИО, реквизитами удостоверения личности, адресом места проживания, номером телефона и электронным адресом.

Позже в ведомстве отказались от идеи запрашивать паспортные данные для регистрации в социальных сетях и мессенджерах — их заполнение не предусматривалось даже при согласии на обработку данных с помощью системы Роскомнадзора. Проект имел и некоторые преимущества для пользователей, например, система в случае необходимости позволяла бы быстро отзывать согласие на обработку персональных данных у использующих её сервисов.