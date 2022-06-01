Против российского офиса Google подали несколько исков из-за долгов

Издание РБК подало в суд два иска против российского подразделения Google — ООО «Гугл». Материалы по одному из исков пока закрыты, а по второму известно, что издание требует взыскать с американской IT-компании задолженность по договору услуг в 10,2 млн рублей, а также проценты в размере 237 622 рубля, накопившиеся с начала марта.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя издания, оба иска касаются взыскания дебиторской задолженности по рекламным сервисам. Однако полную сумму иска он назвать отказался.

Также стало известно об обращении в Арбитражный суд города Москвы компании «СТ Балчуг», владеющей бизнес-центром «Балчуг-Плаза», с иском против ООО «Гугл» о взыскании долга по договору аренды офиса в размере более $1 млн. Эта сумма включает задолженность за аренду в размере $806 356, плату за коммунальные услуги в размере 1,65 млн рублей, а также пеню за просрочку за аренду помещения в размере $206 610 и 54 641 рубль за платежи. Как сообщили в отделе аренды «Балчуг-Плаза», официально Google пока ещё не выехала из офиса.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), всего в офисе в «Балчуг-Плаза» работали около 250 сотрудников Google. Начиная с конца февраля большую часть персонала Google перевели из Москвы в офис в Дубае. Тем, кто решил остаться в России, придётся уволиться из компании, сообщает WSJ. Напомним, что в середине мая ООО «Гугл» объявило о намерении подать в суд заявление о признании банкротства в связи с невозможностью поддерживать функционирование офиса в России из-за ареста счёта.

Из-за блокировки YouTube-каналов на Google подали в суд десять российских СМИ и телеканалов, в связи с чем судом был наложен арест на денежные средства компании (в том числе те, которые будут поступать на банковские счета), а также на всё движимое и недвижимое имущество, на общую сумму 3,5 млрд рублей.