3DNews Новости Software Новости сети Против российского офиса Google подали н...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Против российского офиса Google подали несколько исков из-за долгов

Издание РБК подало в суд два иска против российского подразделения Google — ООО «Гугл». Материалы по одному из исков пока закрыты, а по второму известно, что издание требует взыскать с американской IT-компании задолженность по договору услуг в 10,2 млн рублей, а также проценты в размере 237 622 рубля, накопившиеся с начала марта.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя издания, оба иска касаются взыскания дебиторской задолженности по рекламным сервисам. Однако полную сумму иска он назвать отказался.

Также стало известно об обращении в Арбитражный суд города Москвы компании «СТ Балчуг», владеющей бизнес-центром «Балчуг-Плаза», с иском против ООО «Гугл» о взыскании долга по договору аренды офиса в размере более $1 млн. Эта сумма включает задолженность за аренду в размере $806 356, плату за коммунальные услуги в размере 1,65 млн рублей, а также пеню за просрочку за аренду помещения в размере $206 610 и 54 641 рубль за платежи. Как сообщили в отделе аренды «Балчуг-Плаза», официально Google пока ещё не выехала из офиса.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), всего в офисе в «Балчуг-Плаза» работали около 250 сотрудников Google. Начиная с конца февраля большую часть персонала Google перевели из Москвы в офис в Дубае. Тем, кто решил остаться в России, придётся уволиться из компании, сообщает WSJ. Напомним, что в середине мая ООО «Гугл» объявило о намерении подать в суд заявление о признании банкротства в связи с невозможностью поддерживать функционирование офиса в России из-за ареста счёта.

Из-за блокировки YouTube-каналов на Google подали в суд десять российских СМИ и телеканалов, в связи с чем судом был наложен арест на денежные средства компании (в том числе те, которые будут поступать на банковские счета), а также на всё движимое и недвижимое имущество, на общую сумму 3,5 млрд рублей.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выпускать чипы Tensor нового поколения для Google Pixel 7 будет Samsung по 4-нм техпроцессу
Роскомнадзор потребовал от Google удалить Tor Browser из российского Play Маркета
Приставы взыщут с Google и M**a ещё 17 млн рублей штрафов
Microsoft сделала метавселенную промышленной — клиентами стали Kawasaki, Heinz и Boeing
Сервис ProtonMail переименовался в Proton и предложил новые тарифы
Председателем совета директоров VK избран пресс-секретарь главы «Газпрома»
Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: google, иск, россия
google, иск, россия
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 74
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 29
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 20
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 5

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Роскосмос» начал готовить к запуску первый модуль российской орбитальной станции
Телескоп «Хаббл» запечатлел пару взаимодействующих галактик
WhatsApp позволит редактировать отправленные сообщения
Ноутбук Lenovo ThinkPad Z13 получит эксклюзивный восьмиядерный процессор AMD Ryzen PRO 7 6860Z
Банк России поменял отношение к криптовалюте — теперь он допускает её использование для внешней торговли
«Похоже на технодемо»: семь минут геймплея Sonic Frontiers не впечатлили игроков 24 мин.
Одной из премьер нового выпуска State of Play станет Horizon Call of the Mountain 51 мин.
В июне подписчикам PlayStation Plus действительно раздадут God of War 2 ч.
Российских чиновников заставят отказаться от Telegram и WhatsApp — их переведут на отечественный мессенджер 2 ч.
Ролевой экшен Lies of P всё-таки выйдет на консолях предыдущего поколения 2 ч.
IBM обязали выплатить BMC $1,6 млрд за увод крупного клиента 2 ч.
Авторы Pokemon Scarlet и Violet представили второй трейлер и назвали дату выхода игры 3 ч.
Система анализа трафика PT Network Attack Discovery дополнилась новыми средствами обнаружения атак 5 ч.
Уязвимость в MSDT позволяет осуществить удалённое выполнение кода в Windows через вредоносный офисный документ 5 ч.
Верховный суд США заблокировал техасский закон, запрещающий соцсетям банить пользователей за политические взгляды 5 ч.
Panasonic и Leica будут совместно разрабатывать камеры, объективы и технологии обработки изображений 13 мин.
Boring Company Илона Маска предлагала властям Техаса построить множество тоннелей — для Hyperloop, автомобилей и не только 53 мин.
Microsoft представила Surface Laptop Go 2 — ноутбук с Intel Tiger Lake и ценой от $600 2 ч.
Сумма претензий пострадавших от пожара в ЦОД OVHCloud выросла до €10 млн 2 ч.
Индия расследует финансовую отчётность ZTE и Vivo в стране — Китай уже выразил недовольство 4 ч.
MSI представила игровой ноутбук Titan GT77 12UX — Core i9-12900HX, GeForce RTX 3080 Ti и цена от $3199 4 ч.
На аукцион выставят редкий компьютер Apple-1 с автографом Стива Возняка на процессоре 6 ч.
Планетологи выяснили, почему Уран выглядит светлее Нептуна 6 ч.
Garmin анонсировала новые смарт-часы Forerunner с поддержкой GPS и солнечной батареей 6 ч.
Выпускать чипы Tensor нового поколения для Google Pixel 7 будет Samsung по 4-нм техпроцессу 6 ч.