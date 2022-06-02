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Экшен-платформер Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef получил точную дату выхода

Бельгийская студия Rogueside (серия Guns, Gore & Cannoli) в рамках презентации Warhammer Skulls Showcase анонсировала точную дату выхода своего экшен-платформера Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef в жанре «беги и стреляй».

Источник изображения: Rogueside

Источник изображения: Rogueside

Как стало известно, Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef поступит в продажу 20 октября текущего года для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Тем, кто так долго ждать не может, разработчики Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef советуют обратить внимание на расширенную недавно дополнительным контентом и новым классом демоверсию, которая доступна в Steam.

События Shootas, Blood & Teef разворачиваются на планете Альфа в секторе Армагеддон. Игрокам предстоит возглавить вторжение орков, уничтожить город-улей Лютеус Прайм и убить воеводу Огрук Гутрекку, отобравшего у героя его волосяного сквига.

Создатели Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef обещают динамичный сюжет со смешными диалогами, несколько классов персонажа, обширный арсенал, нарисованную вручную графику и саундтрек в жанре хеви-метал.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: warhammer 40,000: shootas, blood & teef, rogueside, экшен-платформер
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