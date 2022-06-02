3DNews Новости Software PlayStation Пиксельный роглайт-шутер AK-xolotl вышел...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Пиксельный роглайт-шутер AK-xolotl вышел на Kickstarter и уже празднует первые успехи

Независимая нидерландская студия 2Awesome объявила о старте Kickstarter-кампании по сбору средств на разработку своего пиксельного роглайт-шутера AK-xolotl. К настоящему моменту игроки уже профинансировали проект.

Источник изображений: 2Awesome Studio

Источник изображений: 2Awesome Studio

Напомним, в декабре 2020 года AK-xolotl позиционировалась как простой аркадный шутер, однако в феврале 2022-го было объявлено, что в проекте появятся роглайт-элементы.

Начавшаяся вечером 1 июня Kickstarter-кампания уже принесла разработчикам повод для радости: изначальная цель в €15 тыс. (к настоящему моменту сборы превышают €25 тыс.) была достигнута менее чем за четыре часа.

Игрокам в роли аксолотля с автоматом (и другими видами оружия) предстоит пробить себе путь через несколько процедурно сгенерированных биомов, чтобы оказаться на вершине пищевой цепи.

Между забегами игроки будут возвращаться на родной пруд (базу), где можно разблокировать новые области, готовить еду из добытых ингредиентов и выращивать себе преемников-аксолотлей.

Разработчики обещают красивый пиксель-арт, множество видов оружия и врагов, прокачку персонажа, онлайновую таблицу лидеров и три дополнительных режима игры (King of the Pond, Wave и Chrono).

Релиз AK-xolotl ожидается в первом квартале 2023 года в Steam (Windows, macOS, Linux), на PS4, PS5, консолях Xbox (поколения не уточняются) и Switch. Планируется и розничное издание (PlayStation и Nintendo).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Видео: 18 минут геймплея Cult of the Lamb — роглайка о культе одержимого ягнёнка
Сроки выхода, роглайт-элементы и новые кадры из игры: свежие подробности фэнтезийного ролевого шутера Witchfire
Видео: аксолотль с автоматом Калашникова против хищников в дебютном тизере шутера AK-xolotl
Больше никаких повторов: разработчики Valorant улучшили систему подбора карт
SnowRunner получила седьмой сезон с гонками на грунтовой трассе и улучшения для PS5, Xbox Series X и S
Новое исследование показало предпочтения аудитории мобильных игр в России
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, PlayStation, Nintendo,
Теги: ak-xolotl, 2awesome studio, шутер, роглайт
ak-xolotl, 2awesome studio, шутер, роглайт
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 74
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 29
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 21
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 5

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Эксперимент доказал, что электрический пикап Ford F-150 Lightning при буксировке трейлера теряет половину запаса хода
SAP уволит сотрудников российского и белорусского подразделений
Buick провёл ребрендинг, анонсировал первый электромобиль и показал изящный концепт Wildcat
Защищённый смартфон Samsung Galaxy Xcover6 Pro получит съёмную батарею
Электромобили Chevrolet Bolt EV и EUV неожиданно потеряли в цене по $6000
Ubisoft не станет проводить цифровой показ игр в июне 21 мин.
Пиксельный роглайт-шутер AK-xolotl вышел на Kickstarter и уже празднует первые успехи 25 мин.
Главный операционный директор Meta Шерил Сандберг оставит пост 29 мин.
Минцифры не видит перспектив у азиатского ПО на российском рынке 2 ч.
В Подмосковье заработала система распознавания силуэтов 2 ч.
У социальной ролевой игры Witchbrook появилась страница в Steam и новые скриншоты 2 ч.
Видео: ловкость рук и немного мошенничества в релизном трейлере карточного приключения Card Shark 2 ч.
Экшен-платформер Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef получил точную дату выхода 2 ч.
Авторы The Horus Heresy: Legions выпустят условно-бесплатную карточную игру Warhammer 40,000: Warpforge 3 ч.
Ролевой экшен Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr выйдет на PS5, Xbox Series X и S со всеми дополнениями 4 ч.
На Гавайях запустили предприятие по удалению углекислого газа из океана — так дешевле и практичнее, чем из воздуха 16 мин.
Китайский автоконцерн Geely вывел в космос первые собственные спутники — они помогут в навигации беспилотных машин 2 ч.
NASA пообещало опубликовать 12 июля первые научные снимки с космического телескопа «Джеймс Уэбб» 2 ч.
Объёмы производства смартфонов Samsung упали в мае на 20 % 3 ч.
NASA выбрало компании для создания новых лунных и космических скафандров 3 ч.
Итальянский автопром намерен найти альтернативу поголовному переходу на выпуск электромобилей 3 ч.
Panasonic отправила компании Tesla первые образцы аккумуляторных ячеек типа 4680 5 ч.
Lamborghini считает, что на рынке найдётся место для гибридов и после 2030 года 5 ч.
Глава Ford предрёк начало ценовых войн после выхода электромобилей стоимостью менее $25 000 7 ч.
Некоторые принтеры Canon Pixma стали уходить в циклическую перезагрузку 12 ч.