Пиксельный роглайт-шутер AK-xolotl вышел на Kickstarter и уже празднует первые успехи

Независимая нидерландская студия 2Awesome объявила о старте Kickstarter-кампании по сбору средств на разработку своего пиксельного роглайт-шутера AK-xolotl. К настоящему моменту игроки уже профинансировали проект.

Напомним, в декабре 2020 года AK-xolotl позиционировалась как простой аркадный шутер, однако в феврале 2022-го было объявлено, что в проекте появятся роглайт-элементы.

Начавшаяся вечером 1 июня Kickstarter-кампания уже принесла разработчикам повод для радости: изначальная цель в €15 тыс. (к настоящему моменту сборы превышают €25 тыс.) была достигнута менее чем за четыре часа.

Игрокам в роли аксолотля с автоматом (и другими видами оружия) предстоит пробить себе путь через несколько процедурно сгенерированных биомов, чтобы оказаться на вершине пищевой цепи.

Между забегами игроки будут возвращаться на родной пруд (базу), где можно разблокировать новые области, готовить еду из добытых ингредиентов и выращивать себе преемников-аксолотлей.

Разработчики обещают красивый пиксель-арт, множество видов оружия и врагов, прокачку персонажа, онлайновую таблицу лидеров и три дополнительных режима игры (King of the Pond, Wave и Chrono).

Релиз AK-xolotl ожидается в первом квартале 2023 года в Steam (Windows, macOS, Linux), на PS4, PS5, консолях Xbox (поколения не уточняются) и Switch. Планируется и розничное издание (PlayStation и Nintendo).