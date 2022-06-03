На острове Русский в Приморском крае за 12,4 млрд рублей построят синхротрон

По данным источников, глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 12,4 млрд руб. на строительство синхротрона в Приморском крае на острове Русский. Проект строительства синхротрона был согласован в апреле 2018 года, но по ряду причин был отложен. Выделение денег из бюджета сдвинет дело с мёртвой точки и создаст на Дальнем Востоке современный центр исследований в области медицины и материаловедения.

Заказчиком строительства синхротрона выступает Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Центром комплекса станет корпус площадью около 20 тыс. м2. Планируемые сроки завершения работ — 2026 год.

Синхротрон — это один из вариантов ускорителей элементарных частиц. В данном случае в кольце синхротрона происходит разгон электронов до скоростей близких к скорости света. На этих скоростях электроны генерируют синхротронное излучение и, в частности, мощнейшее рентгеновское излучение. Именно это излучение позволяет изучать свойства новых материалов и биологических образцов от молекул до вирусов, а это антибактериальные и противовирусные препараты нового поколения и материалы с необычными свойствами.

Также в России строится ещё один синхротрон нового поколения — установка «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов). «СКИФ» будет введён в первую очередь эксплуатации в 2024 году. Стоимость проекта превысит 37 млрд руб. и даст работу свыше 10 тыс. учёным на 30 научных станциях «СКИФа». Строится он в наукограде Кольцово под Новосибирском, но это уже другая история.