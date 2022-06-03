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Субсидируемые государством электромобильные зарядные станции в России теперь должны иметь китайский разъём GB/T

Минпромторг обновил требования к оснащению субсидируемых государством зарядных станций для электромобилей — теперь присутствие разъёма китайского стандарта GB/T стало обязательным. Эксперты отметили, что даже китайские электромобили идут в Россию с европейским разъёмом, и такое решение может указывать на намерение министерства наладить импорт машин из Азии.

Источник изображения: Mikes Photography / pixabay.com

Источник изображения: Mikes Photography / pixabay.com

Согласно новым требованиям к комплектации субсидируемых зарядных станций для электромобилей (ЭЗС), объекты в обязательном порядке должны оснащаться не менее чем тремя разъёмами: китайский GB/T обязателен, а европейский CCS2 и японский CHAdeMO можно добавлять по собственному усмотрению.

В 2021 году в России было 545 ЭЗС. Действующая в 2022–2024 гг. госпрограмма предлагает субсидии в размере до 60 % (но не более 1,86 млн руб.) на строительство станции и до 30 % (но не более 900 тыс. руб.) на подключение к электросетям. Предполагается, что эти меры помогут установить в стране ещё 2,9 тыс. ЭЗС.

В компании «Русгидровайз» (совместное предприятие «Соллерс Груп» и АО «Гидроинвест» из «РусГидро») отметили, что единственный официально представленный на российском рынке электромобиль JAC iEV7 идёт с разъёмом CCS — на Дальнем Востоке сейчас развивается каршеринг с этой моделью. В российском представительстве китайской Chery, которая только готовится выпустить в России первый электромобиль, подтвердили, что планировали адаптировать его в евростандарту CCS, но в свете новой инициативы Минпромторга признали, что теперь могут пересмотреть это решение и сохранить «родной» GB/T.

Исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов напомнил, что Китай уже стал лидером в производстве электромобилей, и предположил, что через пару лет до 70 % электрических машин в России будут оборудоваться китайским интерфейсом — даже модели российского производства. Разработчики представленного в феврале электромобиля EVM PRO (на платформе «УАЗ Профи») отметили, что предусмотрели для него поддержку GB/T и CHAdeMO.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: электромобиль, зарядная станция,
электромобиль, зарядная станция, gb/t
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