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Видео: путешествия во времени в первом тизере Old Skies — приключения от авторов Blackwell и Unavowed

Американская студия Wadjet Eye Games, известная по Unavowed, Shardlight и серии Blackwell, анонсировала новое классическое приключение с головоломками — Old Skies. Ознакомиться с демоверсией можно будет в рамках фестиваля «Играм быть» (Next Fest) в Steam, который пройдёт с 13 по 20 июня.

Источник изображений: Wadjet Eye Games

Источник изображений: Wadjet Eye Games

В Old Skies игроки примут роль Фиа Квинн (Fia Quinn), агента времени из компании ChronoZen, организующей путешествия в другие эпохи. Ей предстоит сопровождать каждого из семерых туристов, решивших отправиться в разные временные периоды. Она переместится во времена Сухого закона в США, столкнётся с бандами Позолоченного века и посетит Всемирный торговый центр 10 сентября 2001 года.

«Кем-то движет простое любопытство, у других есть незавершённые дела, — говорится в описании. — Все они отдали большие деньги за поездку, поэтому важно следить за тем, чтобы они были довольны и при этом соблюдали правила. Что может пойти не так? В конце концов, это всего лишь путешествие во времени».

Среди особенностей Old Skies разработчики выделяют множество головоломок, для решения которых придётся «мыслить во времени», полное озвучивание (задействовано больше актёров, чем в случае с любой другой игрой студии) и нетипичную для жанра возможность смерти главного героя. Также авторы иронично преподносят в виде достоинства «высокое разрешение 1920 × 1080 пикселей»«в три раза выше, чем у Unavowed». Саундтрек написал Томас Регин (Thomas Regin), композитор Unavowed и Blackwell.

Релиз Old Skies состоится «скоро» на ПК (Windows, macOS и Linux) через Steam, а также Nintendo Switch. Игра будет доступна только на английском языке.

Old Skies
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Основанная в 2006 году Дэйвом Гилбертом (Dave Gilbert) Wadjet Eye Games наиболее известна как разработчик пятичастной серии Blackwell о медиуме Розанджеле Блэквелл (Rosangela Blackwell) и её призрачном друге Джоуи Маллоне (Joey Mallone). Последние релизы команды, Shardlight (2016) и Unavowed (2018), имеют в Steam рейтинг 90 % и 95 % соответственно (почти 500 и 1500 обзоров).

Wadjet Eye Games также издаёт point-and-click приключения сторонних студий. Среди прочих она выпустила Gemini Rue от Джошуа Нюрнбергера (Joshua Nuernberger), Primordia и Strangeland от Wormwood Studios, Resonance от XII Games и Technobabylon от Technocrat Games. Также она поможет в распространении вампирского ролевого приключения Nighthawks от сценариста Sunless Sea и Sunless Skies Ричарда Коббета (Richard Cobbett).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Пазл, Анонс, Nintendo,
Теги: old skies, wadjet eye games, приключение
old skies, wadjet eye games, приключение
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