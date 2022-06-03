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Сделка по покупке Twitter Илоном Маском прошла антимонопольную проверку

Twitter успешно прошла антимонопольную проверку регулирующими органами США, и покупка соцсети Илоном Маском (Elon Musk) не встретит никаких препятствий со стороны государственных структур по антимонопольному законодательству, сообщает Bloomberg.

Источник изображения: Photo Mix / pixabay.com

Источник изображения: Photo Mix / pixabay.com

По данному вопросу изначально ожидалось положительное решение, и для поглощения соцсети сделка ещё должна быть одобрена акционерами компании, кроме того, ожидаются проверки и со стороны других ведомств. Господин Маск, согласно американскому законодательству, должен был уведомить о своих намерениях купить Twitter Федеральную торговую комиссию (FTC) и профильное подразделение Министерства юстиции США, что является поводом для проведения антимонопольного расследования.

Накануне вечером истёк предусмотренный законом 30-дневный срок, который выделяется для данной проверки. Полное закрытие сделки займёт ещё довольно продолжительное время — оно может растянуться даже на несколько месяцев, поскольку бизнесмен продолжает прорабатывать финансовую сторону вопроса.

К Маску также возникли вопросы и у другого ведомства по поводу оформления связанных со сделкой документов. Как недавно стало известно, ещё в начале апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отправила бизнесмену запрос с целью выяснить, действительно ли он уведомил её о покупке значительной доли в Twitter с опозданием — на это законом выделяется 10-дневный срок — и по какой причине он выбрал для уведомления форму, предназначенную для пассивных инвесторов, которые извлекают из акций доходы и не вмешиваются в управление компаниями.

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: twitter, илон маск, антимонопольное расследование
twitter, илон маск, антимонопольное расследование
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