ЕС утвердит единый стандарт зарядного порта для гаджетов на следующей неделе

Исполнительные власти и законотворцы ЕС на следующей неделе примут окончательное решение по вопросу использования единого стандарта разъёма для зарядки смартфонов, планшетов, цифровых камер, наушников и гарнитур, портативных игровых консолей и портативных колонок, продаваемых в странах Евросоюза. Об этом сообщает издание Reuters, ссылающееся на информированные источники.

Евросоюз продвигает идею единого стандарта зарядного порта более десяти лет — считается, что так будет лучше для окружающей среды и удобнее пользователям. Основным оппонентом этой идеи является Apple. В отличие от устройств на базе Android, которые сегодня в основном оснащаются разъёмом USB Type-C, в своих гаджетах Apple использует проприетарный порт Lightning, несовместимый с любыми другими устройствами помимо продукции самой компании.

По данным издания, окончательное решение по одобрению единого стандарта зарядного порта, которым, как сообщалось ранее, должен стать USB Type-C, будет принято на следующей неделе во вторник, 7 июня. Стороны также планируют обсудить возможность включения лэптопов в список устройств, которые необходимо будет оснащать универсальным разъёмом для зарядки. Это решение может повлиять на компании Samsung, Huawei и других производителей, отмечают источники Reuters.

Европейские законотворцы также хотят к 2025 году согласовать универсальный стандарт технологии беспроводной зарядки. Однако некоторые представители ЕС настаивают на том, что такое решение необходимо перенести на более поздний срок по техническим причинам.

Издание Reuters обратилось за комментариями к Apple, но не получило ответа. Компания активно выступала против принятия единого стандарта зарядного разъёма. По её мнению, единый стандарт будет сдерживать инновации, заставит пользователей покупать новые зарядные устройства и тем самым создаст «гору электронных отходов». Несмотря на это, ранее отмечалось, что Apple тестирует смартфоны iPhone, оснащённые разъёмом USB Type-C.