Apple уже тестирует версии iPhone с портом USB-C вместо Lightning

Предсказания известного эксперта Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) о намерениях Apple отказаться от использования порта Lightning в смартфонах образца 2023 года с целью перехода на USB-C нашли поддержку и в публикации Bloomberg, которая со ссылкой на собственные источники сообщает, что прототипы таких iPhone уже проходят тестирование.

Считается, что главным мотивом столь непростой для Apple миграции интерфейсов станет вынашиваемый властями Европы законопроект, который принудит всех продающих на территории региона поставщиков электронных устройств использовать разъём USB-C для зарядки аккумуляторов. Это позволит сохранять одно зарядное устройство на протяжении жизненного цикла нескольких смартфонов, меньше загрязняя окружающую среду отходами электронной промышленности.

При этом Apple осознаёт потребность владельцев аксессуаров с разъёмом Lightning в подключении к будущему порту USB-C, а потому готовит к выпуску соответствующий фирменный переходник. С 2007 по 2011 годы, напомним, смартфоны Apple использовали знакомый по iPod фирменный разъём с 30 контактами, и только с выходом iPhone 5 перешли на уже знакомый всем Lightning. Тогда фирменный переходник стоил $29.

В этом году, по словам источника, новые модели iPhone сохранят разъём Lightning, да и 2023 год в качестве смены интерфейса на USB-C называется лишь в качестве ориентировочной даты. Добавим, что iPad и Mac уже перешли на использование USB-C, поэтому смартфоны Apple остаются единственным оплотом Lightning среди крупных устройств компании, хотя и довольно многочисленным. Компания пыталась создать версии iPhone без каких-либо физических портов, которые заряжались бы беспроводным способом, но выяснилось, что скорость зарядки при этом снижается, как и скорость передачи информации при синхронизации устройств. В автомобиле такой вариант подключения тоже использовать проблематично.

В прошлом году Apple высказывалась против обязательного перевода своих устройств на использование единого разъёма USB-C, но создание версий iPhone с разными типами портов для зарядки в разных регионах ещё меньше отвечает интересам компании и потребителей, поэтому в случае непреклонности европейских законодателей Apple наверняка будет вынуждена внедрить соответствующий порт на всех своих смартфонах следующих поколений.