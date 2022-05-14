3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Apple уже тестирует версии iPhone с порт...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple уже тестирует версии iPhone с портом USB-C вместо Lightning

Предсказания известного эксперта Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) о намерениях Apple отказаться от использования порта Lightning в смартфонах образца 2023 года с целью перехода на USB-C нашли поддержку и в публикации Bloomberg, которая со ссылкой на собственные источники сообщает, что прототипы таких iPhone уже проходят тестирование.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Считается, что главным мотивом столь непростой для Apple миграции интерфейсов станет вынашиваемый властями Европы законопроект, который принудит всех продающих на территории региона поставщиков электронных устройств использовать разъём USB-C для зарядки аккумуляторов. Это позволит сохранять одно зарядное устройство на протяжении жизненного цикла нескольких смартфонов, меньше загрязняя окружающую среду отходами электронной промышленности.

При этом Apple осознаёт потребность владельцев аксессуаров с разъёмом Lightning в подключении к будущему порту USB-C, а потому готовит к выпуску соответствующий фирменный переходник. С 2007 по 2011 годы, напомним, смартфоны Apple использовали знакомый по iPod фирменный разъём с 30 контактами, и только с выходом iPhone 5 перешли на уже знакомый всем Lightning. Тогда фирменный переходник стоил $29.

В этом году, по словам источника, новые модели iPhone сохранят разъём Lightning, да и 2023 год в качестве смены интерфейса на USB-C называется лишь в качестве ориентировочной даты. Добавим, что iPad и Mac уже перешли на использование USB-C, поэтому смартфоны Apple остаются единственным оплотом Lightning среди крупных устройств компании, хотя и довольно многочисленным. Компания пыталась создать версии iPhone без каких-либо физических портов, которые заряжались бы беспроводным способом, но выяснилось, что скорость зарядки при этом снижается, как и скорость передачи информации при синхронизации устройств. В автомобиле такой вариант подключения тоже использовать проблематично.

В прошлом году Apple высказывалась против обязательного перевода своих устройств на использование единого разъёма USB-C, но создание версий iPhone с разными типами портов для зарядки в разных регионах ещё меньше отвечает интересам компании и потребителей, поэтому в случае непреклонности европейских законодателей Apple наверняка будет вынуждена внедрить соответствующий порт на всех своих смартфонах следующих поколений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple может отказаться от порта Lightning для iPhone в пользу USB Type-C в следующем году
Еврокомиссия утвердила USB Type-C в качестве универсального порта для зарядки
В мае Европарламент проголосует по закону о едином разъёме для зарядных устройств
Apple запатентовала аксессуар для iPad, превращающий планшет в подобие MacBook
Sharp представила флагман Aquos R7 с 1-дюймовым датчиком камеры и очень ярким OLED-дисплеем
Apple приостановила закупки OLED-панелей для iPhone у китайской BOE
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, компьютеры и ноутбуки Apple, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: apple, apple iphone, usb-c, lightning, интерфейсы
apple, apple iphone, usb-c, lightning, интерфейсы
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 68
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 31
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 6
Trek to Yomi — затупившийся клинок. Рецензия 1

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На основе водорослей создан генератор размером с батарейку AA — он целый год питал электронику на чипе Arm
Большое обновление: состоялся релиз российской ОС «Альт Рабочая станция К» 10
Google Chrome для Android перестал обновляться у пользователей из России
Google оптимизировала Android Auto для использования с любыми автомобильными экранами
Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Стоимость акций компании рухнула на 20 %
Илон Маск не сможет отделаться выплатой неустойки в $1 млрд в случае отказа от покупки Twitter 4 ч.
Новая статья: Trek to Yomi — затупившийся клинок. Рецензия 9 ч.
Bohemia Interactive раскроет будущее серии военных шутеров Arma в следующий вторник 11 ч.
Сборник мини-игр Rabbids: Party of Legends выйдет за пределами Китая в последний день июня 12 ч.
Разработчики Nickelodeon All-Star Brawl представили трёх платных персонажей — первый из них уже доступен 12 ч.
Рынок криптовалют сократился более чем на $1 трлн за полгода 13 ч.
В топ-10 App Store в России попало мошенническое приложение, имитирующее сервис Сбербанка 13 ч.
Закрытое альфа-тестирование файтинга MultiVersus пройдёт до конца месяца 13 ч.
Второй платный набор бойцов для The King of Fighters XV поступит в продажу на следующей неделе 14 ч.
Видео: знакомство с «Королевством Фаргуса» в новом геймплейном трейлере Fire Emblem Warriors: Three Hopes 14 ч.
Apple уже тестирует версии iPhone с портом USB-C вместо Lightning 4 ч.
AMD поможет Meta развернуть открытую 5G-инфраструктуру на базе решений Xilinx 12 ч.
Salience Labs получила $11,5 млн на разработку гибридного фотонного ИИ-сопроцессора с частотой 10+ ГГц 12 ч.
AUO показала дисплеи для игровых мониторов и ноутбуков с частотой обновления 480 Гц 16 ч.
Samsung повысит цены на услуги по производству чипов на 15-20 % 16 ч.
EPAM потеряла более $75 млн в связи с уходом из России 17 ч.
Богатейшие криптовалютные миллиардеры потеряли почти $50 миллиардов за 2 месяца 17 ч.
Затраты на цифровую трансформацию в 2022 году достигнут $1,8 трлн в мировом масштабе 17 ч.
На Kickstarter появился смартфон в стиле BlackBerry с физической QWERTY-клавиатурой и Android 18 ч.
Марк Цукерберг продемонстрировал работу VR-гарнитуры Project Cambria 19 ч.