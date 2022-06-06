Против Samsung подан иск, способный негативно повлиять на всю индустрию Android-смартфонов

Компания K. Mirza LLC, по сути являющаяся патентным троллем, располагающим лицензиями от крупных компаний и научных организаций, подала иск против Samsung, в котором обвинила южнокорейского производителя смартфонов в использовании функции, позволяющей с помощью алгоритмов предсказывать остаточное время работы аккумулятора гаджета. Процесс может оказать влияние на всю индустрию Android-смартфонов.

Иск подан 20 мая — в нём указывается, что эта широко используемая в Android-смартфонах функция фактически разработана голландским исследовательским институтом Nederlandse Organisatie voor Togepast Natuurwetenschappelijk Onderzoe (TNO).

Как утверждается в заявлении K. Mirza, функция обеспечивает «комплексный механизм предсказания в масштабе реального времени оставшегося периода работы аккумулятора мобильного устройства вроде смартфона».

В компании подчёркивают, что прогноз основан на алгоритмах, анализирующих поведение пользователей. Оценка оставшегося ресурса АКБ на основе анализа пользовательского поведения более точна, чем прогнозы на основе тестов, проходящих в ходе разработки устройств.

В иске упоминается использование технологии компанией Samsung с «более ранними версиями ОС Android». Вероятно, с новыми версиями ОС применяется другой алгоритм, поэтому последних устройств на Android проблема, вероятно, не касается.

При этом Samsung является не единственной компанией, использующей аналогичную технологию — схожие механизмы применяются в смартфонах Xiaomi и моделях серии Google Pixel. Не исключено, что иск против Samsung является только пробным шаром, и, в случае успеха, какие-либо требования могут выдвинуть и к другим производителям смартфонов.