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Совместное предприятие Sony и Honda по выпуску электромобилей может стать самостоятельным

Два года Sony возила по разного рода выставкам концепт электромобиля Vision S, и только в этом решилась признаться, что готова к 2025 году наладить выпуск электромобилей в рамках совместного предприятия с Honda Motor. Теперь представители первой из компаний заявляют, что совместное предприятие может привлечь дополнительное финансирование на фондовом рынке или за счёт участия стратегического инвестора из числа других компаний.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Председатель совета директоров и президент Sony Кенитиро Ёсида (Kenichiro Yoshida), как отмечает Nikkei Asian Review, в ходе интервью этому японскому изданию признался в наличии у них с Honda Motor намерений сделать совместное предприятие по выпуску электромобилей достаточно независимым от обеих компаний. Интегрировать этот вид бизнеса в структуру Sony или Honda партнёры не желают. К слову, последней это не особо нужно, ведь она собирается сотрудничать с General Motors в сфере выпуска электромобилей, поэтому профильных хлопот ей хватит и без Sony.

Глава Sony допускает мысль не только о выходе совместного предприятия с Honda на IPO, но и о продаже части его активов кому-то из сторонних партнёров. Напомним, что существующая бизнес-модель подразумевает начало серийного выпуска электромобилей созданным СП к 2025 году. Роль Honda Motor будет сводиться к производству и обслуживанию машин, а Sony будет разрабатывать для них программную экосистему. В перспективе компания хотела бы получать в автомобильном сегменте столь же стабильную выручку от реализации программного обеспечения и услуг, как это сейчас происходит в сегменте игровых консолей или подписок на цифровой контент. Впрочем, как добавляет Ёсида, Sony и Honda до сих пор не сформировали окончательную бизнес-модель совместного предприятия.

«Мобильность всё больше превращается в сервис», — пояснил глава Sony. Если компания Apple тоже выйдет на рынок легковых машин, то даже при наличии конкуренции Sony найдёт разные возможности для сотрудничества с ней. Перед японской корпорацией стоит долгосрочная цель привлечь к своим услугам миллиард пользователей. Уже в прошлом фискальном году выручка Sony на 51 % определялась сетевыми услугами, фильмами и музыкой, впервые преодолев 50-процентный барьер. В сегменте транспортных средств Sony собирается попытать удачу с аналогичным подходом.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: sony, honda, электромобиль
sony, honda, электромобиль
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