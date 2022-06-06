Совместное предприятие Sony и Honda по выпуску электромобилей может стать самостоятельным

Два года Sony возила по разного рода выставкам концепт электромобиля Vision S, и только в этом решилась признаться, что готова к 2025 году наладить выпуск электромобилей в рамках совместного предприятия с Honda Motor. Теперь представители первой из компаний заявляют, что совместное предприятие может привлечь дополнительное финансирование на фондовом рынке или за счёт участия стратегического инвестора из числа других компаний.

Председатель совета директоров и президент Sony Кенитиро Ёсида (Kenichiro Yoshida), как отмечает Nikkei Asian Review, в ходе интервью этому японскому изданию признался в наличии у них с Honda Motor намерений сделать совместное предприятие по выпуску электромобилей достаточно независимым от обеих компаний. Интегрировать этот вид бизнеса в структуру Sony или Honda партнёры не желают. К слову, последней это не особо нужно, ведь она собирается сотрудничать с General Motors в сфере выпуска электромобилей, поэтому профильных хлопот ей хватит и без Sony.

Глава Sony допускает мысль не только о выходе совместного предприятия с Honda на IPO, но и о продаже части его активов кому-то из сторонних партнёров. Напомним, что существующая бизнес-модель подразумевает начало серийного выпуска электромобилей созданным СП к 2025 году. Роль Honda Motor будет сводиться к производству и обслуживанию машин, а Sony будет разрабатывать для них программную экосистему. В перспективе компания хотела бы получать в автомобильном сегменте столь же стабильную выручку от реализации программного обеспечения и услуг, как это сейчас происходит в сегменте игровых консолей или подписок на цифровой контент. Впрочем, как добавляет Ёсида, Sony и Honda до сих пор не сформировали окончательную бизнес-модель совместного предприятия.

«Мобильность всё больше превращается в сервис», — пояснил глава Sony. Если компания Apple тоже выйдет на рынок легковых машин, то даже при наличии конкуренции Sony найдёт разные возможности для сотрудничества с ней. Перед японской корпорацией стоит долгосрочная цель привлечь к своим услугам миллиард пользователей. Уже в прошлом фискальном году выручка Sony на 51 % определялась сетевыми услугами, фильмами и музыкой, впервые преодолев 50-процентный барьер. В сегменте транспортных средств Sony собирается попытать удачу с аналогичным подходом.