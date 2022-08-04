Стремительная роглайк-головоломка Desktop Dungeons скоро получит трёхмерный ремейк

Разработчики из южноафриканской студии QCF Design при поддержке издательства Prismatika анонсировали Desktop Dungeons: Rewind — ремейк своей стремительной роглайк-головоломки Desktop Dungeons.

От исходной игры Desktop Dungeons: Rewind отличается трёхмерной графикой и возможностью отмотки времени назад (переиграть дают до 40 % подземелья) в случае совершения фатальной ошибки в ходе забега.

Desktop Dungeons: Rewind планируется к запуску в сервисе цифровой дистрибуции Steam (страница уже открыта) в четвёртом квартале текущего года. Анонс сопровождался полутораминутным трейлером (прикреплён ниже).

По сюжету Desktop Dungeons игрок стремится основать собственное королевство. Помимо хитрости и человеческих ресурсов, затея требует изрядного количества золота. Добывать его предстоит в местных подземельях.

Уровни в Desktop Dungeons: Rewind генерируются случайно и в буквальном смысле лечат: по мере исследования локации герой будет восстанавливать здоровье и запас магии. Также заявлены ежедневные онлайн-испытания.

Скриншоты Desktop Dungeons: Rewind

«Торгуйтесь с богами, вооружайтесь своей ложкой и выбирайте, с кем драться, прежде чем погружаться в целебную тьму. Но будьте осторожны… там скрывается множество монстров!» — предупреждают разработчики.

Desktop Dungeons дебютировала осенью 2013 года в Steam (релизная версия), а с выходом улучшенного издания весной 2015-го появилась на iOS, Android и в GOG. Игра примечательна малой продолжительностью забегов (менее 10 минут).