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«Джеймс Уэбб» помог обнаружить нового кандидата на самую древнюю наблюдаемую галактику во Вселенной

И месяца не прошло с начала научной работы космического телескопа «Джеймс Уэбб», а он уже помог продвинуться на пути обнаружения значительного (за столь короткое время) количества самых древних наблюдаемых галактик в нашей Вселенной. Новая находка может стать рекордсменом, если данные о её галактической сущности подтвердятся. А находится она на удалении около 13,6 млрд световых лет от нас или на рубеже 235 млн лет после Большого взрыва.

Источник изображения: Sophie Jewell/Clara Pollock

CEERS-93316 — кандидат в самые древние наблюдаемые галактики. Источник изображения: Sophie Jewell/Clara Pollock

Предыдущий кандидат на звание самой древней галактики (или самой юной, если начинать считать от Большого взрыва) находился примерно на отметке 286 млн лет после Большого взрыва. Об открытии этого объекта с красным смещением z14,3 мы рассказывали на прошлой неделе. Перед этим с помощью «Уэбба» астрономы обнаружили двух кандидатов в самые древние галактики с z11 и z13, что давало повод считать их увиденными в диапазоне от 300 до 400 млн лет после Большого взрыва.

Величина красного смещения (z) позволяет косвенно определить удалённость до объекта. Чем «краснее» волны фотонов от далёких звёзд и галактик, тем дальше по отношению к нам они находятся (тем дольше идёт свет). Точнее определить возраст можно после спектроскопического анализа, который извлечёт данные по другим диапазонам длин волн от наблюдаемого объекта. Все кандидаты на звание самых древних галактик будут проходить такое исследование. Пока земная наука с помощью наблюдений в телескоп «Хаббл» утверждает, что самой древней галактикой является подтверждённый объект GN-z11.

Новый объект — CEERS-93316 — характеризуется величиной красного смещения z16,7. Если спектроскопическое исследование подтвердит соответствие смещения удалённости, то это окажется самая далёкая галактика, которую мы наблюдаем в состоянии всего через 235 млн лет после Большого взрыва и всего лишь через 135 миллионов лет спустя после рождения первых звезд. Остаётся удивляться, насколько активной оказалась Вселенная в свои юные годы. Там так много всего, на что банально не должно было хватить времени. «Уэбб» начинает рвать покровы, полностью оправдывая своё название проекта поколений.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: вселенная, астрономия, телескоп, джеймс уэбб
вселенная, астрономия, телескоп, джеймс уэбб
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