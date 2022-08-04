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Epic Games Store устроил раздачу кооперативного симулятора строительства железных дорог Unrailed!

Как и было обещано, 4 августа в сервисе Epic Games Store стартовала раздача Unrailed! — кооперативного симулятора строительства железных дорог. Также стало известно, какую игру сделают бесплатной на следующей неделе.

Источник изображений: Epic Games Store

Источник изображений: Epic Games Store

События Unrailed! разворачиваются в бесконечном процедурно генерируемом мире. Игрокам вместе с друзьями предстоит строить железную дорогу, улучшать вагоны и следить за тем, чтобы поезд не сошёл с рельсов.

Unrailed! поддерживает до четырёх человек в локальном и онлайновом многопользовательском режиме. Играть можно как всем вместе в одной команде, так и друг против друга (формат «2 на 2»).

Чтобы стать обладателем бесплатной копии Unrailed! в Epic Games Store, нужно перейти на её страницу и нажать на кнопку «Получить». Товар автоматически прикрепится к учётной записи.

Раздача Unrailed! в Epic Games Store закончится 11 августа в 18:00 по московскому времени. Тогда же бесплатной на неделю станет Cook, Serve, Delicious! 3?! — кулинарный симулятор от студии Vertigo Gaming.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Анонс,
Теги: unrailed!, indoor astronaut, симулятор, epic games store
unrailed!, indoor astronaut, симулятор, epic games store
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