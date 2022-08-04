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Слухи: один из партнёров Intel отказался выпускать видеокарты Arc Alchemist

По словам авторитетного немецкого издания Igor's Lab, дискретные графические ускорители Intel столкнулись с очередной проблемой. Со ссылкой на свои источники ресурс сообщает, что один из ведущих партнёров компании отказался от производства видеокарт данной серии в своём исполнении.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Igor's Lab не говорит, кто именно из партнёров Intel решил отказаться от производства видеокарт на её GPU. Однако сообщается, что такое решение он принял, поскольку «усомнился в качестве продукта».

Следует отметить, что к настоящему моменту желающих выпускать свои версии ускорителей Arc Alchemist на самом деле можно пересчитать по пальцам одной руки. На рынке сейчас доступна только модель Arc A380 начального уровня в версиях китайской компании Gunnir и тайваньской ASRock. При этом данные видеокарты доступны только в Китае. Утечки подсказывают, что свои варианты ускорителей Intel Arc также готовят компании ASUS и MSI. Однако они с официальными заявлениями пока не выступали.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Портал Tom’s Hardware обратился за комментариями в Intel Graphics, чтобы прояснить ситуацию, но там на запрос пока не ответили.

Как уже говорилось выше, в продаже сейчас доступна только младшая модель серии Arc Alchemist — Arc A380. Обозреватели карту невзлюбили. И разочаровала их даже не производительность новинки, которая оказалась ниже, чем у всех актуальных конкурентов, а очень плохая оптимизация её драйверов. Программное обеспечение Intel работает нестабильно, и не всегда так, как ожидаешь.

В Сети множатся слухи, что нестабильная работа видеокарт Intel связана не с программным обеспечением, а якобы с их архитектурными недостатками, выраженными на аппаратном уровне. Они же утверждают, что инженеры Intel сейчас в спешном порядке пытаются всё исправить и создать обновлённые версии Arc Alchemist, своего рода Alchemist Refresh, которые могут выйти к началу будущего года. А в случае неудачи, компания может вовсе отказаться от выпуска настольных игровых видеокарт и сосредоточиться только на мобильных картах и профессиональных ускорителях.

Однако по всем официальным заявлениям Intel, у неё с графикой всё в порядке. Да, есть недостатки, но все они будут устранены. Например, тот же Раджа Кодури (Raja Koduri), руководитель графического отдела Intel, на днях через Twitter сообщил, что «весьма уверен в [графической] дорожной карте компании». А вчера Intel опубликовала видео (выше) о готовящемся к выпуску ускорителе Arc A750. Правда, ничего нового о производительности этой видеокарты представители компании в ролике не рассказали.

Источники:

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: intel arc alchemist, intel arc, видеокарты
intel arc alchemist, intel arc, видеокарты
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