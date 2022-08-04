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Партнёры AMD показали материнские платы на чипсете X670E для процессоров Ryzen 7000

Компания AMD провела закрытое мероприятие Meet the Experts, куда пригласила своих партнёров, чтобы те показали свои материнские платы на новых чипсетах AMD X670E и AMD X670, предназначенные для будущих процессоров Ryzen 7000. Большинство плат, о которых рассказывалось на мероприятии, производители анонсировали ещё на выставке Computex 2022 в мае. Однако была и парочка новинок. В AMD Meet the Experts участвовали представители ASUS, ASRock, MSI, Gigabyte и Biostar.

Источник изображений: AMD

Источник изображений: AMD

ASUS показала платы серии ROG Crosshair — ROG Crosshair X670E Extreme и ROG Crosshair X670E Hero. О первой производитель уже рассказывал. Модель Hero оказалась новинкой.

ASUS ROG Crosshair X670E Hero

ASUS ROG Crosshair X670E Hero

В ROG Crosshair X670E Hero используется 20-фазная подсистема питания, построенная по схеме 18+2. Новинка получила два разъёма PCIe 5.0 x16. Также заявлено наличие пяти разъёмов M.2 для твердотельных NVMe-накопителей. Один из них поддерживает стандарт PCIe 5.0.

ASUS ROG Crosshair X670E Extreme и ROG Crosshair X670E Hero
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В оснащение платы также входят пара разъёмов USB4 с поддержкой альтернативного режима DisplayPort, два USB Type-C (один с поддержкой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ мощностью до 60 Вт), семь портов USB Type-A, пара разъёмов LAN (10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с) и шесть SATA III. Новинка оснащена аудиокодеком ALC4082. Кроме того, плата получила механизмы Q-Release и Q-Latch для более удобной установки/демонтажа графических ускорителей и NVMe-накопителей.

Компания ASRock рассказала о платах X670E Taichi Carrara, X670E Taichi, X670E Steel Legend, X670E Pro RS. Все эти модели производитель представил ранее и подробно описал в рамках выставки Computex ещё в мае этого года.

Новинкой стала модель ASRock X670E PG Lightning. К сожалению, в подробности своих решений компания вдаваться не стала. Она лишь в целом отметила, что её новинки поддерживают интерфейс PCIe 5.0 для SSD формата M.2, а также для видеокарт, работают с ОЗУ DDR5, получили разъёмы USB Type-C с функцией быстрой зарядки, а в основе плат используется 8-слойной текстолит.

Компания Gigabyte рассказала о четырёх моделях материнских плат X670E Xtreme, Master, Aorus Pro AX и Aorus Elite MX. Флагманская модель Xtreme оснащается 22-фазной подсистемой питания VRM, построенной по схеме 18+2+2. Все остальные модели получили 20-фазные подсистемы питания VRM со схемой 16+2+2.

ASUS ROG Crosshair X670E Hero

Для всех показанных новинок Gigabyte заявляет поддержку памяти DDR5, а также интерфейса PCIe 5.0 для видеокарт и твердотельных накопителей формата M.2.

Компания MSI впервые показала флагманскую плату MEG X670E Godlike. Новинка формата E-ATX предложит очень мощную 26-фазную подсистему питания VRM со схемой 24+2 и фазами, рассчитанными на силу тока 105 А. Компания подтвердила оснащение платы ЖК-экраном M-Vision Dashboard, на который может выводиться различная информация о системе.

Кроме того, производитель указал, что платы MEG Ace и Godlike будут поставляться с картой расширения M.2 XPANDER-Z Gen5. Она добавит два дополнительных разъёма M.2 для NVMe-накопителей стандарта PCIe 5.0.

Помимо моделей MEG X670E Godlike и MEG X670E Ace компания MSI также рассказала о моделях Pro X670-P WiFi, MPG X670E Carbon. Более подробно о них можно узнать из нашей предыдущей публикации. Отметим лишь, что у модели Carbon используется 20-фазная подсистема питания VRM со схемой 18+2, с фазами рассчитанными на силу тока в 90 А.

MSI MEG X670E Ace,Pro X670-P WiFi и MPG X670E Carbon
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Как и новинки серии MEG модель Carbon получила специальные механизмы для простой установки твердотельных накопителей формата M.2.

Компания Biostar показала флагманскую плату X670E Valkyrie. Она оснащена 22-фазной подсистемой питания и использует фазы, рассчитанные на силу тока 105 А.

Для новинки заявляется поддержка интерфейса PCIe 5.0 как для твердотельных накопителей M.2, так и для двух из трёх разъёмов PCIe x16.

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Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: amd, ryzen 7000, материнские платы, asus, msi, gigabyte, asrock, biostar
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